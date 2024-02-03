Несмотря на убытки, баня в Силламяэ продолжит работать

Как сообщил порталу Rus.ERR председатель совета Силламяэского водоканала Дмитрий Летт, такое решение надзорный орган предприятия принял на своем заседании 2 февраля.

Ранее было известно, что для акционерного общества Sillamäe-Veevärk деятельность бани является убыточной. Убытки от деятельности бани за 2023 год, несмотря на дотацию из городского бюджета, составили 16 600 евро. На этой неделе Силламяэское горсобрание приняло бюджет города на 2024 год, по которому первоначально планируемая сумма дотации на услугу городской бани была уменьшена с 29 000 до 14 000 евро.

Несмотря на это, баня пока продолжит свою работу, а цены на билеты останутся прежними, хотя нельзя исключать, что в будущем они будут пересмотрены в пользу повышения.

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