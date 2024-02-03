ФОТО И ВИДЕО | В Москве у стен Кремля прошли задержания на акции жен мобилизованных. Большинство задержанных — журналисты

Издания опубликовали ролики, как несколько полицейских уводят в автозак журналистов-мужчин в жилетках с надписью „Пресса“. „Задержаны фактически все журналисты мужского пола“, — утверждает Sota.

По данным „Сирены“, полицейские задерживают всех, кто снимал возложение цветов к Вечному огню. Всего, по данным телеграм-канала „Осторожно, новости“, в автозаке находятся более 25 человек, большинство из них — журналисты. Канал пишет, что задержаны журналисты „Осторожно, новости“, Sota.Vision, „Коммерсант“, France Press, Spiegel, а также правозащитники из движения „За права человека“.

Мария Андреева из „Пути домой“ пыталась помешать увезти задержанных, встав перед автозаком. Она заявила полицейским, что внутри находится родственник мобилизованного: „Это наш человек, он ничего не нарушил, проверяйте документы и отпускайте“. Вскоре ее оттеснили, и автозак уехал. „ОВД-Инфо“ сообщает о 27 задержанных, как минимум один из них — участник акции. Их доставили в отделение полиции „Китай-город“.

3 февраля представительницы группы жен мобилизованных „Путь домой“ проводят у Кремля акцию, приуроченную к 500-му дню с объявления мобилизации в России. В рамках акции женщины и мужчины с белыми платками собрались в Александровском саду в Москве у Могилы Неизвестного Солдата и возложили цветы к Вечному огню.

„Путь домой“ проводит подобные акции каждую субботу. Нынешнее мероприятие стало девятым по счету. Накануне его поддержали оппозиционный политик Максим Кац и команда Алексея Навального, призвавшие участвовать в протесте. Всего, по оценкам „Осторожно, новости“, на акцию пришли около 200 человек. Перед акцией прокуратура Москвы предостерегла об ответственности за призывы и участие „в несогласованных массовых мероприятиях“.

Движение „Путь домой“ требует, чтобы президент России Владимир Путин подписал указ о завершении мобилизации.

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