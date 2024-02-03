Баскетбол
03.02.2024, 13:04

ВИДЕО | Игра недели в эстоно-латвийской лиге: „Садам“ разгромил „ТалТех“ в решающем с точки зрения турнирной таблицы матче

 

В субботу, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf пярнуский „Садам“ обыграл дома команду „ТалТех“ (92:70).

„Садам“ уверенно начал игру. Уже через несколько минут они повели в счете 16:9, а стартовая четверть была выиграна со счетом 23:16. Во второй четверти у „Садам“ еще лучше пошла игра в нападении. Перед самым перерывом они сделали рывок 9:2, который увеличил преимущество хозяев до 13 очков перед третьей четвертью.

В первые несколько минут второй половины „Садам“ отрыв быстро вырос до 22 очков, и третья четверть закончилась со счетом 73:57. В последней четверти игры уже не было. „Садам“ удержал завоеванное преимущество, одержав победу со счетом 92:70.

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