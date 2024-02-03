ВИДЕО | Игра недели в эстоно-латвийской лиге: „Садам“ разгромил „ТалТех“ в решающем с точки зрения турнирной таблицы матче

„Садам“ уверенно начал игру. Уже через несколько минут они повели в счете 16:9, а стартовая четверть была выиграна со счетом 23:16. Во второй четверти у „Садам“ еще лучше пошла игра в нападении. Перед самым перерывом они сделали рывок 9:2, который увеличил преимущество хозяев до 13 очков перед третьей четвертью.