03.02.2024, 12:00
ФОТО | Агитационная повестка... надоела. В разных местах Нарвы появляются надписи в стиле „наболело“(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Нарве на перилах лестничного спуска к Липовой Ямке появилась надпись с использованием нецензурной лексики (которую на фото RusDelfi пришлось "заблюрить“).
Общий смысл фразы: надоели политические лозунги, агитация и противостояние. Причем, с обеих сторон границы.
Снимком с надписью на автобусной остановке приграничного города с похожим „почерком“ - в конце автор оставил нарисованную забавную кошачью мордочку - поделился на своей страничке в Facebook и журналист Роман Викулов.
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