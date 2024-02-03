Новости Ида-Вирумаа
03.02.2024, 12:00

ФОТО | Агитационная повестка... надоела. В разных местах Нарвы появляются надписи в стиле „наболело“

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У кого-то лопнуло терпение
У кого-то лопнуло терпение
ФОТО: Мария Шевчук | Delfi Meedia

В Нарве на перилах лестничного спуска к Липовой Ямке появилась надпись с использованием нецензурной лексики (которую на фото RusDelfi пришлось "заблюрить“).

Общий смысл фразы: надоели политические лозунги, агитация и противостояние. Причем, с обеих сторон границы.

Снимком с надписью на автобусной остановке приграничного города с похожим „почерком“ - в конце автор оставил нарисованную забавную кошачью мордочку - поделился на своей страничке в Facebook и журналист Роман Викулов.

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