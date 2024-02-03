ФОТО | Агитационная повестка... надоела. В разных местах Нарвы появляются надписи в стиле „наболело“

Снимком с надписью на автобусной остановке приграничного города с похожим „почерком“ - в конце автор оставил нарисованную забавную кошачью мордочку - поделился на своей страничке в Facebook и журналист Роман Викулов.

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