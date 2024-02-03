В Париже на железнодорожном вокзале мужчина напал с ножом на людей. Ранены три человека

В субботу, 3 февраля, около 8 часов утра на парижском железнодорожном Лионском вокзале (Gare de Lyon), который обслуживает поезда, отправляющиеся как в города Франции, так и Швейцарии и Италии, мужчина напал с ножом на людей. По сообщению властей, два человека получили незначительные ранения, один человек серьезно ранен, но, по первоначальным данным, угрозы для жизни нет. В больницу доставили двух человек, один получил удар ножом в живот, другой — в область шеи и запястья.

Нападавшего задержали недалеко от места событий. Как сообщил Reuters источник в полиции, во время нападения мужчина не выкрикивал религиозные лозунги. Он предоставил полиции итальянские водительские права.

Как сообщает газета Le Figaro, напавший является гражданином Мали (Западная Африка). Он был вооружен ножом и молотком. Нанося удары, он сохранял молчание. Ударив трех человек ножом, мужчина до того, как его задержала полиция, успел поджечь свой рюкзак. Пока неизвестно, какими мотивами руководствовался нападавший, однако в терроризме его не подозревают, так как, возможно, у него были проблемы с психикой.

По сообщению властей, гражданин Мали находился во Франции на законных основаниях, ранее внимание полиции не привлекал.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поблагодарил людей, которые помогли задержать нападавшего. „Сегодня утром на Лионском вокзале три человека получили ножевые ранения. /.../ О пострадавших позаботилась скорая помощь. Спасибо всем, кто задержал человека с ножом“, - сказал Дарманен.

Железнодорожная компания SNCF через социальную сеть сообщила, что из-за инцидента один из залов ожидания вокзала временно закрыт, там работают криминалисты. SNCF, сославшись на инцидент, сообщила, что поезда, отправляющиеся с Лионского вокзала в города Монтаржи и Монтрё, запаздывают.