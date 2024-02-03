ВИДЕО | США нанесли первые удары по объектам Ирана в Ираке и Сирии в ответ на удар дрона по базе в Иордании. Обещают продолжить

Согласно официальному заявлению, в 16:00 EST (21:00 про Гринвичу), 2 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ним вооруженным формированиям.

Военные силы США нанесли удар по более чем 85 целям, при этом многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики дальнего действия, прилетели из Соединенных Штатов.

В авиаударах было использовано более 125 высокоточных боеприпасов. Подвергшиеся ударам объекты включали в себя центры командования и управления, разведывательные центры, ракеты, а также хранилища беспилотных летательных аппаратов и объекты логистики и цепочек поставок боеприпасов боевиков и их спонсоров из КСИР, которые способствовали нападениям на силы США и коалиции, сказано в заявлении.

Через короткое время на сайте Белого дома появилось заявление президента Джо Байдена: „Наш ответ начался сегодня. Он продолжится в такое время и в таком месте, которое мы выберем сами. Соединенные Штаты не ищут конфликта на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Но все, кто желает нам навредить, пусть знают: если вы причините вред американцу, мы ответим“.

Следом с заявлением выступил и министр обороны США Ллойд Остин, сообщив, что президент Байден приказал принять меры, чтобы „привлечь к ответственности КСИР и связанных с ним боевиков за нападения на США и коалиционные силы“.

„Мы не потерпим нападений на американские войска. Мы предпримем все необходимые действия для защиты Соединенных Штатов, наших сил и наших интересов“, — заключил он.

В четверг агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что находившиеся в Сирии офицеры КСИР высокого ранга покинули страну с десятками офицеров среднего звена.

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности, ни Иран, ни США не хотят вступать в полномасштабную войну, и обе страны заявили об этом.