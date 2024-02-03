Камерунский нападающий присоединился к городской команде Пайде

Новый нападающий „Пайде“ подтверждает, что готов к предстоящему вызову и рад открывшимся возможностям. „По итогам переговоров я быстро понял, что хочу присоединиться к Пайде. На протяжении всего процесса клуб проявлял ко мне искренний интерес, веру и приверженность. Я высоко ценю это и сделаю все возможное, чтобы отплатить за это доверие упорными усилиями и голами“, — сказал Нгу.

„В клубе отличный коллектив, который разделяет общие идеи. Я хочу быть частью амбиций клуба и сделаю все возможное, чтобы сыграть важную роль в их скором достижении. Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог мне заключить контракт, особенно благодарен своей семье и агенту“, — добавил футболист.

Спортивный директор „Пайде“ Герт Камс подчеркнул физические данные новоиспеченного нападающего. „Абега - быстрый и физически очень мощный форвард, который нам очень нужен в нашей линии нападения и которого мы давно искали“, — сказал Камс. „Несмотря на молодость, у него уже есть опыт игры в зарубежной лиге, что определенно ускорит его адаптацию в городской команде“

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