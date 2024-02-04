Olerex под прицелом. Подробности борьбы крупнейшей сети заправок с конкурентами и госслужбами

* В отношении крупнейшей в стране сети автозаправочных станций расследование ведут специалисты из нескольких государственных ведомств.
* Настойчивый конкурент требует около 12 миллионов евро за недополученную прибыль.
* Глава компании Olerex меж тем полагает, что сомнениям и претензиям скоро придет конец.
„Судебное разбирательство еще и начаться не успело как следует, а по главному вопросу уже капитулировали😊“, — приходит письмо от присяжного адвоката Оливера Няэса, суперзвезды из бюро Lextal.
Няэс, crème de la crème в своей профессии, выглядит оптимистом, несмотря на то что ситуация его клиента... Сами догадываетесь, какова. Няэсу, — почасовая ставка которого уже несколько лет назад составляла 220 евро плюс налог с оборота, — и его коллегам просто так никто не платит.
Сейчас они защищают Olerex.
Кто не знает эту компанию! Плотная сеть из почти сотни солнечно-желтых автозаправочных станций покрывает всю Эстонию.