ФОТО | Эстонская скелетонистка стала 13-й на чемпионате Европы в Латвии

В Сигулде с 2 по 4 февраля проходит 6-й этап Кубка мира и чемпионата Европы по бобслею и скелетону.

Первую попытку Зунте преодолела за 52,52, заняв 13-е место. Во второй попытке эстонская спортсменка была на 37 сотых быстрее, чем в первой, и сохранила свою позицию. Это лучший результат в карьере Зунте на чемпионатах Европы.

Чемпионкой Европы стала бельгийка Ким Мейлеманс, преодолевшая обе попытки за 51,64 и 51,74 соответственно. Ханна Нейзе из Германии стала серебряной призеркой (+0,03), а Амелия Колтман из Великобритании - третьей (+0,11).

Зунте также участвовала в этапе КМ, где победу одержала канадская скелетонистка Мирела Рахнева - 1:43.10. Второй стала Мейлеманс (+0,28), третьей — Нейзе (+0,31). Зунте оказалась на 19-м месте (+1,57).

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