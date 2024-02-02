Правдиво ли фото Байдена в военной форме?
В конце января 2024 года в интернете разошлась фотография президента США, сидящего в комнате для совещаний в камуфляжной одежде. Мы решили проверить подлинность этого снимка.
На фотографии помимо Байдена за столом сидят и другие люди в военной форме, на заднем плане виден экран с изображением некой карты. Во многих источниках отмечается, что снимок был сделан в ситуационном центре, а участники совещания обсуждают возможную военную операцию США на Ближнем Востоке. Фото опубликовали некоторые информационные порталы (например NewsFront, ИА „Антифашист“ и „Донпресс“), развлекательные ресурсы, пользователи соцсетей („ВКонтакте“, X) и блог-платформ („Дзен“, LiveJournal). Разместили снимок и во многих популярных Telegram-каналах: „Шейх Тамир“ (128 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Политджойстик / Politjoystic“ (127 000), „Такер Карлсон для России“ (65 000) и др.
Фото с предполагаемого совещания начало распространяться после того, как 28 января трое американских военнослужащих погибли и 25 были ранены в результате атаки беспилотника на военную базу, расположенную на северо-востоке Иордании, недалеко от границы с Сирией. В тот же день Байден заявил, что подобные действия не останутся без ответа.
Запечатлеть обсуждение возможной военной операции на Ближнем Востоке явно не мог случайный человек или папарацци. Однако обнаружить снимок в каких-либо официальных источниках (например, на сайте Белого дома, минобороны США, соцсетях президента) или в фотобанках авторитетных СМИ не удалось.
Самые ранние публикации с разбираемым фото, которые „Проверено“ удалось найти, были размещены одновременно 30 января 2024 года в 01:03 по московскому времени в русскоязычных Telegram-каналах „Конфликт Z“ (6000 просмотров), „Крымский фронт“ (585), „Сила в правде“ (380) и „Святогорск наш!“ (283). Все эти посты содержали один и тот же сопроводительный текст: „Байден прямо сейчас на совещании с высшим военным руководством страны. Он одет в военную форму“. Спустя всего минуту публикации с этим снимком и похожим текстом появились в ряде других пророссийских Telegram-каналов. Крайне маловероятно, что администраторы сразу нескольких небольших русскоязычных каналов могли одновременно получить доступ к фото с военного совещания в США, которое не было ранее опубликовано ни в одном СМИ или официальном источнике.
Фактчекеры проекта Lead Stories проверили снимок с помощью Hive Moderation — сервиса по обнаружению контента, сгенерированного нейросетями. Анализ показал, что с вероятностью 99,9% распространяемое изображение создано искусственным интеллектом (скорее всего, с помощью Midjourney). „Проверено“ при загрузке снимка в Hive Moderation получило аналогичный результат.
Автор нескольких книг по искусственному интеллекту Люк Брокс на своей странице в X также отметил, что, скорее всего, изображение создано с помощью ИИ. Эксперт сгенерировал и прикрепил к своему твиту ещё несколько похожих фото с Байденом в военной форме, которые выглядели так же правдоподобно, как и разбираемое.
Таким образом, рассматриваемого снимка нет ни в одном официальном источнике и ни в одном авторитетном СМИ, хотя сделать его мог очень ограниченный круг лиц из числа военных, сотрудников пресс-служб или журналистов, допущенных к освещению военных совещаний на высшем уровне. То, что самые ранние обнаруженные „Проверено“ публикации были сделаны одновременно сразу в нескольких русскоязычных Telegram-каналах, администраторы которых явно не могли присутствовать на этом мероприятии, указывает на скоординированную кампанию по распространению снимка. Специализированные сервисы и эксперты по нейросетям считают, что изображение создано с помощью ИИ.
Итог: Фейк