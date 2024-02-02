Правдиво ли фото Байдена в военной форме?

Фото с предполагаемого совещания начало распространяться после того, как 28 января трое американских военнослужащих погибли и 25 были ранены в результате атаки беспилотника на военную базу, расположенную на северо-востоке Иордании, недалеко от границы с Сирией. В тот же день Байден заявил , что подобные действия не останутся без ответа.

Самые ранние публикации с разбираемым фото, которые „Проверено“ удалось найти, были размещены одновременно 30 января 2024 года в 01:03 по московскому времени в русскоязычных Telegram-каналах „Конфликт Z“ (6000 просмотров), „Крымский фронт“ (585), „Сила в правде“ (380) и „Святогорск наш!“ (283). Все эти посты содержали один и тот же сопроводительный текст: „Байден прямо сейчас на совещании с высшим военным руководством страны. Он одет в военную форму“. Спустя всего минуту публикации с этим снимком и похожим текстом появились в ряде других пророссийских Telegram-каналов. Крайне маловероятно, что администраторы сразу нескольких небольших русскоязычных каналов могли одновременно получить доступ к фото с военного совещания в США, которое не было ранее опубликовано ни в одном СМИ или официальном источнике.