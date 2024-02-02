Валерий Залужный предложил поменять стратегию войны против России

Но хотя овладение такими технологиями является ключевым, это не единственный фактор, влияющий на текущую стратегию. Мы должны бороться с сокращением военной поддержки со стороны ключевых союзников, противостоя собственной политической напряженности. Запасы ракет, перехватчиков ПВО и боеприпасов для артиллерии у наших партнеров истощаются не только из-за интенсивности боевых действий в Украине, но и из-за глобальной нехватки метательных зарядов.

Победа нуждается в уникальной стратегии и следует уникальной логике. Сейчас хорошо известно, что основной движущей силой этой войны стало развитие беспилотных систем вооружения. Они распространяются с головокружительной скоростью, и сфера их применения становится все шире. Крайне важно, что именно эти беспилотные системы, такие как дроны, наряду с другими видами современного оружия обеспечивают лучший способ для Украины избежать втягивания в позиционную войну, в которой мы не обладаем преимуществом.

И все же каждая война уникальна. И, на мой взгляд, перед военным командующим нет более серьезной задачи, чем понять — заблаговременно — как по-разному формируется каждая война. Во-первых, технологическим прогрессом, который определяет развитие вооружения и техники. И, во-вторых, политическими условиями внутри страны и за рубежом, а также экономической средой.

„Вторая мировая война закончилась почти 80 лет назад, но ее наследие в определении стратегического видения боевых действий сохраняется и по сей день. Какими бы выдающимися ни были достижения, например, в области авиации, ракетной техники и космических средств, концепция победы остается неизменной: уничтожить врага и захватить или освободить территорию.

Главком признает, что Украина уступает противнику в численности вооружений и мобилизации человеческих ресурсов и предлагает делать ставку на расширение производства и использования беспилотников. Колонка Залужного вышла на фоне сообщений о его грядущей отставке. По данным того же CNN, президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать указ об увольнении главнокомандующего ВСУ до конца нынешней недели. Предыдущая публикация за авторством Залужного, вышедшая в ноябре в журнале The Economist, стала поводом для слухов о конфликте президента и главкома. „Медуза“ публикует полный перевод статьи Залужного в CNN на русский язык .

Принимая во внимание то, как события на Ближнем Востоке отвлекли международное внимание, Россия может попытаться спровоцировать новые конфликты в других местах. Слабость режима международных санкций означает, что Россия в партнерстве с некоторыми другими странами все еще способна развернуть свой военно-промышленный комплекс для ведения войны на истощение против Украины.

Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает противник в мобилизации человеческих ресурсов, в сравнении с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер.

Наконец, нас по-прежнему сдерживает несовершенство нормативно-правовой базы в нашей стране, а также частичная монополизация оборонной промышленности. Это приводит к узким местам в производстве — например, боеприпасов — что еще больше усугубляет зависимость Украины от ее союзников в поставках.

Наш боевой опыт, особенно с 2022 года, уникален — но в интересах победы мы должны постоянно находить новые пути и новые возможности, которые помогут нам получить преимущество над противником.

Пожалуй, приоритетом номер один здесь является овладение всем арсеналом (относительно) дешевых, современных и высокоэффективных беспилотных транспортных средств и других технологических средств. Такие средства уже позволяют командирам отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени, днем и ночью и в любых погодных условиях. Но не только это. Они обеспечивают разведку в режиме реального времени, позволяя корректировать огонь круглосуточно, без пауз, что дает нам возможность наносить высокоточные удары по объектам противника на передовых позициях и в глубину.

Короче говоря, это означает ни что иное, как полную перестройку боевых действий — и отказ от устаревшего, стереотипного мышления.