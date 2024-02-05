Ужас! 74-летний тренер домогался несовершеннолетней ученицы, а его коллеги целый год закрывали на это глаза

Сергей Эйзен, известный спортивный гимнаст своего времени (его фамилия тогда была Нехороших), уехал из Эстонии вскоре после восстановления независимости. Он был успешным спортсменом, например, Сергей Нехороших весной 1968 года завоевал серебряную медаль Спартакиады школьников Советского Союза, а позже был еще и тренером. Он тренировал, до тех пор, пока работа здесь еще была, в спортивном клубе „Трудовые резервы“, в советское время это общество объединяло студентов и работников системы профессионального образования. По меньшей мере десять тренеров клуба уехали из Эстонии, в том числе и Эйзен, который нашел новую работу в Норвегии.