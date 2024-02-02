В Литве выявили белорусского майора, участвовавшего в подавлении акций протеста. Его лишили вида на жительство
По словам депутатов, то, что такой человек живет в Литве - серьезная проблема, которая может представлять угрозу нацбезопасности. Вице-спикер, консерватор Паулюс Саударгас отметил, что существующего порядка проверки недостаточно. Между тем социал-демократ Довиле Шакалене отмечает, что важно увеличить мощности проверяющих иностранцев учреждений.
„Конечно, это проблема“, – сказала на радио LRT Шакалене. „Что касается причин – (...) мы медлим с предоставлением нашим разведчикам полномочий, которые есть у таковых в других странах НАТО. (...) Надо говорить о финансировании – в прошлом году предлагали уменьшить бюджет ДГБ, глава Департамента миграции не раз обоснованно высказывала озабоченность в связи с тем, что зарплаты в департаменте и нагрузка не пропорциональны. А мы в то же время удивляемся, как это тщательно не проверяют десятки тысяч въезжающих“, – сказала депутат. По словам Саударгаса, въезжающие в Литву белорусы - проблема не только для проверяющих их учреждений. Депутат заметил, что неконтролируемый въезд этих людей в страну может стать угрозой нацбезопасности.
„Беларусью управляет диктатор, это государство нафаршированное спецслужбами, там для этого задействовано много мощностей – чтобы растянуть сеть белорусских агентов в Литве. (...) У нас могут быть такие агенты, и их непросто будет выявить Департаменту миграции и нашей разведке“, – сказал LRT депутат. „Если явление будет массовым – если таких людей будут сотни и тысячи, то наступит день X, когда мы столкнемся с серьезной угрозой нацбезопасности“, – заметил Саударгас.
На этой неделе радио LRT сообщило, что больше года в Литве проживает и работает майор белорусской милиции Александр Мациевич, который в 2020 г участвовал в подавлении акций протеста у себя на родине. Сообщается, что Мациевич был старшим инспектором Лидской милиции. Сейчас он работает в компании, занимающейся установкой окон, недалеко от Вильнюса.
1 февраля 2024 года Департамент миграции информировал, что принято решение о лишении гражданина Беларуси Александра Мациевича временного вида на жительство в Литве, поскольку он не удовлетворяет условиям, действующим в отношении лиц, которым выдают такой документ.
Кроме того, ДМ обратился в ДГБ. Если выяснится, что этот человек представляет угрозу нацбезопасности Литвы, то будет принято решение запретить ему въезд в Литву. По данным МВД Литвы, в первый раз Мациевич приехал в Литву из Польши, у него была национальная виза другой страны ЕС.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.