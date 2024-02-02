Бывший хакер ЦРУ, передавший секреты проекту WikiLeaks, получил 40 лет тюрьмы

Джошуа Шульте был признан виновным в шпионаже и других преступлениях по итогам разных судебных процессов уже трижды: в 2020, 2022, и 2023 годах, но только сейчас судья окружного суда США по Южному Нью-Йорку Джесси Фурман назначил ему конкретный тюремный срок.

„Джошуа Шульте предал свою страну, совершив один из самых дерзких и гнусных актов шпионажа в истории Америки“, — заявил прокурор Дэмиан Уильямс.

Шульте работал программистом в Центре киберразведки ЦРУ с 2012 по 2016 год и, согласно выводам следствия и суда, тайно копировал хакерские программы, которыми пользовалась американская разведка.

Уволившись, он послал эти материалы — 8761 файл — проекту WikiLeaks, который начал публиковать их в марте 2017 года, назвав этот раздел на своем сайте „Vault 7“.

В слитых Шульте файлах были вирусы, „трояны“, прочие хакерские программы, при помощи которых ЦРУ взламывали, например, мобильные телефоны террористов или иностранных политиков и превращали их в подслушивающие устройства.

„Кража и раскрытие секретов, совершенные Шульте, немедленно и основательно подорвали возможности ЦРУ по сбору разведданных на противников Америки, подвергли непосредственному риску персонал, программы и собственность ЦРУ и обошлись ЦРУ в миллионы долларов“, — заявляло на суде государственное обвинение.

Шульте отрицал вину, но суд не убедил.

По сведениям следствия, Шульте был вынужден уволиться, потому что все время срывал сроки выполнения заданий, и после увольнения отдал краденные материалы WikiLeaks, желая отомстить своим бывшим работодателям.

Помимо шпионажа и лжи агентам ФБР во время предварительного следствия, Шульте приговорен еще и за хранение детской порнографии. Согласно материалам суда, при обыске в его квартире были найдены десятки тысяч файлов с детской порнографией.