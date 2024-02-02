Новым премьером Грузии будет Ираклий Кобахидзе. Перемен в политике от него не ждут

По словам Кобахидзе, он предложил всем членам правительства остаться, но Бурчуладзе сам пожелал покинуть должность, так как хочет перейти из политики в другую сферу. На его место будет представлена кандидатура депутата Ираклия Чиковани.

В новом кабинете, по словам Кобахидзе, кроме премьера, будет сменен только глава оборонного ведомства Джуаншер Бурчуладзе. Все остальные министры сохранят свои портфели.

В тот же день были внесены изменения в устав партии, по которым именно он, почетный председатель партии, представляет кандидатуру в премьеры на одобрение политсовету.

Перестановки в правящей команде последовали через месяц после возвращения в политику Иванишвили, который стал почетным председателем правящей партии 30 декабря.

45-летний Кобахидзе станет седьмым премьером „Грузинской мечты“, которая находится у власти в Грузии с осени 2012 года. Его предшественник Ираклий Гарибашвили назначался на эту должность дважды.

„В предыдущие годы каждый член команды внес свой вклад в продвижение нашей страны, но необходимо сказать — то, что в Грузии сегодня демократия, мир, экономический прогресс и страна получила статус кандидата в члены ЕС, в первую очередь, — заслуга Иванишвили“, — заявил Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе свое обращение в ранге кандидата в премьеры начал с благодарности и похвалы Иванишвили. Он назвал Иванишвили примером того, как нужно служить стране.

Внеочередной съезд правящей партии открылся под звуки гимна Грузии. Основатель и почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили, которого критики властей обвиняют в единоличном и неформальном управлении страной, стоял рядом с будущим и уже бывшим премьерами. Именно он, согласно измененному уставу партии, представил кандидата в премьер-министры политсовету партии.

О кадровых решениях, которые в правящей партии называют историческими, а в оппозиции фасадными, было объявлено на съезде „Грузинской мечты“ 1 февраля.

„Единственная цель этой банды — дальнейшее обогащение Бидзины и укрепление власти. Их совершенно не волнует судьба людей“, — написал Саакашвили на своей странице в фейсбуке.

„Эта та же партия олигарха, и это тот же российский олигарх, который принимает решение. Перестановка пешек или других фигур на шахматной доске ничего не меняет для граждан“, — сказала журналистам, комментируя перестановки в правительстве, Ана Нацвлишвили из партии „Лело для Грузии“.

Заявления представителей „Грузинской мечты“ оппонентов властей не убеждают. Здесь уверены, что решение о перестановках в правящей партии было принято лично Иванишвили и служит его интересам, а не интересам населения Грузии

Решение уйти в отставку за девять месяцев до парламентских выборов в Грузии сам Гарибашвили объяснил „внутренней демократией“ в партии, которая открывает возможности другим успешным лидерам „Грузинской мечты“. По словам Гарибашвили, ему в правящей команде предлагали остаться на должности премьера до лета, но он сам предпочел уйти именно сейчас.

„Это цель и идея парламентских демократий, когда имеющие парламентский опыт политики представлены в правительстве в лице премьера или на другой должности. Я думаю, что это придаст новую динамику отношениям между парламентом и правительством“, — заявил Папуашвили.

Назначение Кобахидзе премьером в правящей партии называют „историческим моментом“ для грузинской демократии. По словам председателя правящей партии Шалвы Папуашвили, впервые после перехода к парламентской республике премьер-министром станет кандидат, который перейдет в исполнительную власть из парламента.

В том, что парламент в нынешнем составе объявит доверие обновленному кабинету, сомнений практически нет, так как в парламентском большинстве сегодня 84 депутата.

„Ни один из премьеров не остался на посту более трех лет. Видно, когда премьер срастается с креслом, его люди занимают различные позиции внутри правительства и он становится достаточно влиятельной фигурой, это уже действует на нервы Иванишвили“, — говорит политолог Гиа Нодиа.

Перестановки в правящей команде, по его словам, означает понижение для Ираклия Гарибашвили, который считается верным кадром Иванишвили и уже дважды был премьером Грузии. Но, в отличие от предыдущих отставок, в этот раз ушедший с должности премьер остается в правящей партии. По предположению аналитика, причина такого решения — поддержка, которой пользуется Гарибашвили в крайне консервативном и антизападном сегменте электората „Грузинской мечты“.

„На самом деле почетным или символическим председателем становится Гарибашвили, а реальным — как раз Иванишвили. Но тем не менее то, что он символически остается одним из лидеров, думаю, направлено на то, чтобы как-то успокоить этот консервативный фланг и показать, что их фаворит Гарибашвили остается, так сказать, в милости у государя“, — говорит он.

У Кобахидзе, по словам политолога, в отличие от Гарибашвили, нет поддержки, в том числе и среди избирателей самой „Грузинской мечты“, но это только усиливает доверие к нему со стороны Иванишвили.

„[Иванишвили привлекает в Кобахидзе] то, что он исполнительный, достаточно компетентный, и то, что у него нет никакой публичной поддержки. Его трудно представить независимой фигурой. Это устраивает Иванишвили, потому что он полностью его человек и зависит от него лично“, — говорит он.

Юрист по образованию, профессор Тбилисского государственного университета Кобахидзе получил степень доктора права в Дюссельдорфском университете в Германии. До прихода в политику он работал в международных организациях, в том числе Программе развития ООН и Агентстве по международному развитию Соединенных Штатов (USAID).