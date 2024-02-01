Лучшими спортсменами Нарвы 2023 года стали Куштейн, Джикаева и Федорова
Лучшими спортсменами Нарвы по итогам прошлого года стали Михаил Куштейн (академическая гребля), Александра Джикаева (кикбоксинг) и Елизавета Фёдорова (гребля на байдарках и каноэ). Об этом сообщает RusERR.
Торжественное награждение лучших спортсменов состоялось 1 февраля в Нарвской ратуше, передает официальный сайт города.
Лучшими молодыми спортсменами Нарвы 2023 года стали Артем Аксёнов (плавание), Каролина Воронова (кикбоксинг, тайский бокс) и Каролина Курчакова (сумо).
Лучшей командой признали нарвский „Транс“ (футбол), лучшими тренерами - Валерия Осмокеску (академическая гребля) и Сергея Тимофеева (кикбоксинг).
Михаил Куштейн и Александра Джикаева были признаны лучшими спортсменами Нарвы и по итогам 2022 года.
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