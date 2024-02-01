Российская пропаганда начала рассказывать об „украинском следе“ в кампании Бориса Надеждина. Это означает, что его зарегистрируют?

Первым кампанию Надеждина обсудил Владимир Соловьев в ток-шоу на „России 1“ вечером 30 января. Он рассказал телезрителям, что политик „начинал как ярый демократ, подвизался даже когда-то в правительстве, кем-то был в 90-е годы, и тут вдруг решил стать кандидатом в президенты — только неясно, от кого“.

Соловьев заявил, что в кампании Надеждина по сбору подписей принимали участие „сетки навальнят, [Михаила] Ходорковского и украинских спецслужб“, а курировал их „гражданин Израиля [Максим] Кац“. Всем им, по мнению Соловьева, при этом не нужно, чтобы Надеждина зарегистрировали, а надо „устроить большой политический бымс“.

„Боря просто несчастный человечек, мой ровесник, который решил в старости, видимо, хоть как-то слупить деньжонок хоть на чем-нибудь. Борю жалко. Дурачок не понял, что его подвели сейчас не под президентские выборы, а под статью об измене родине“, — заявил Соловьев и сделал вывод, что Надеждин — кандидат от „украинских нацистов“. „Борь, как тебе не стыдно!“ — заявил телеведущий.

Журналист Илья Шепелин, который давно занимается изучением российской пропаганды, выразил мнение, что выступление Соловьева вряд ли было импровизацией, потому что в суфлере у телеведущего „был текст, а у режиссера были заготовлены слайды и видео“.

На следующее утро Соловьев вернулся к обсуждению Надеждина в своем эфире „Соловьев Live“ в сюжете под названием „Оставь Надеждина, подписи не собравшего“.

В этом сюжете Соловьев показал скриншот переписки в телеграме, в которой, как он утверждает, Максим Кац обсуждает с собеседником сбор подписей за Надеждина. В аудиосообщениях (их Соловьев поставил в эфире) голос, якобы принадлежащий Кацу, говорит, что некий присланный им файл нужно переделать, потому что, если в нем найдут „украинский след“, будет „крайне неприятная ситуация“. „Жесть, они и этот фейк показали. Явно же не мой голос, прям очевидно. Может, в суд для него подать для смеха?“ — написал в соцсети икс Кац, комментируя ролик.