Российская пропаганда начала рассказывать об „украинском следе“ в кампании Бориса Надеждина. Это означает, что его зарегистрируют?(2)
Утром 31 января политик Борис Надеждин сдал в ЦИК 105 тысяч подписей россиян, необходимых для выдвижения на президентских выборах. Кампания по сбору подписей, в ходе которой люди в России и за рубежом выстраивались в очереди у штабов, чтобы подписаться за Надеждина, игнорировалась федеральными телеканалами и пропагандистами — но теперь, на фоне визита политика в ЦИК, о нем начали говорить в эфире. Читайте подготовленный „Медузой“ обзор.
Первым кампанию Надеждина обсудил Владимир Соловьев в ток-шоу на „России 1“ вечером 30 января. Он рассказал телезрителям, что политик „начинал как ярый демократ, подвизался даже когда-то в правительстве, кем-то был в 90-е годы, и тут вдруг решил стать кандидатом в президенты — только неясно, от кого“.
Соловьев заявил, что в кампании Надеждина по сбору подписей принимали участие „сетки навальнят, [Михаила] Ходорковского и украинских спецслужб“, а курировал их „гражданин Израиля [Максим] Кац“. Всем им, по мнению Соловьева, при этом не нужно, чтобы Надеждина зарегистрировали, а надо „устроить большой политический бымс“.
„Боря просто несчастный человечек, мой ровесник, который решил в старости, видимо, хоть как-то слупить деньжонок хоть на чем-нибудь. Борю жалко. Дурачок не понял, что его подвели сейчас не под президентские выборы, а под статью об измене родине“, — заявил Соловьев и сделал вывод, что Надеждин — кандидат от „украинских нацистов“. „Борь, как тебе не стыдно!“ — заявил телеведущий.
Журналист Илья Шепелин, который давно занимается изучением российской пропаганды, выразил мнение, что выступление Соловьева вряд ли было импровизацией, потому что в суфлере у телеведущего „был текст, а у режиссера были заготовлены слайды и видео“.
На следующее утро Соловьев вернулся к обсуждению Надеждина в своем эфире „Соловьев Live“ в сюжете под названием „Оставь Надеждина, подписи не собравшего“.
В этом сюжете Соловьев показал скриншот переписки в телеграме, в которой, как он утверждает, Максим Кац обсуждает с собеседником сбор подписей за Надеждина. В аудиосообщениях (их Соловьев поставил в эфире) голос, якобы принадлежащий Кацу, говорит, что некий присланный им файл нужно переделать, потому что, если в нем найдут „украинский след“, будет „крайне неприятная ситуация“. „Жесть, они и этот фейк показали. Явно же не мой голос, прям очевидно. Может, в суд для него подать для смеха?“ — написал в соцсети икс Кац, комментируя ролик.
Соловьев также начал активно делиться постами, посвященными Надеждину, в своем телеграм-канале — только за 31 января там появилось четыре репоста. В одном из них бывший координатор волгоградского штаба Навального Алексей Волков пишет, что оппозиция „систематически наступает на одни и те же грабли“ при сборе подписей, вспоминая две региональные кампании 2015 года, в которых якобы было выявлено много подделок.
В другом посте ведущий „Соловьев Live“ Сергей Карнаухов написал, ссылаясь на „инсайд от человека в теме“, что цель „всей истории“ с Надеждиным — „полностью списать со счетов ФБК“, столкнув сторонников Навального с Кацем. „Задача была занять нишу радикальной оппозиции системным игроком“, — написал Карнаухов.
В выпусках новостей 31 января Первый канал, „Россия 1“ и НТВ рассказали о том, что Надеждин сдал подписи в ЦИК. Все три канала показали одно и то же видео, в котором сотрудники штаба политика приносят ящики с подписями, а затем работник Центризбиркома коротко это комментирует. Взяв из стопки, принесенной Надеждиным, верхний документ, он говорит, что в нем 79 листов, а не 143 и „почему-то они все повычеркнуты“, но это „не нарушение“.
На НТВ в сюжете о подаче подписей комментаторы отметили, что „сотрудники ЦИК сразу же начали проверять правильное заполнение бланков“. В эфире „России 1“ сказали, что „о своих замечаниях специалисты ЦИК говорили сразу“. На Первом канале после сюжета приглашенный в студию политолог Павел Данилин отметил, что „очень тяжело сдавать качественные подписи людям, которые не имеют поддержки со стороны общества или имеют псевдоподдержку в определенных кругах — там, где за границей сидят некоторые провокаторы“.
В телеграм-канале „RT на русском“ это же видео сдачи подписей сопроводили комментарием о том, что в подписях Надеждина „нашли недочеты“.
При этом до сдачи подписей в ЦИК федеральные каналы о Надеждине практически не рассказывали. Как обращает внимание „Агентство“, около двух недель назад ведущая Первого канала Екатерина Андреева даже не назвала его, когда перечисляла кандидатов в президенты от непарламентских партий.
Журналист Михаил Фишман предположил, что начавшаяся кампания пропаганды против Надеждина означает, что его в итоге зарегистрируют кандидатом в президенты. „В Кремле могли посчитать, что эффективнее разгромить Надеждина, чем снимать его с выборов. Надеждин против Путина? Это же смешно. Его будут жечь напалмом в телеэфире — к выборам останется головешка, — а если что, Кремль полностью контролирует подсчет голосов“, — написал Фишман. По его мнению, Надеждина допустят к выборам, чтобы сделать его мишенью пропаганды и нацелить на него „мобилизацию против внутреннего врага“, потому что „именно в этом и заключается сейчас содержание политики Путина“, который „превращает ее в войну с предателями внутри“.
По данным опроса независимого проекта Russian Field, проведенного с 27 по 30 января, рейтинг Бориса Надеждина за последний месяц достиг 10% среди тех, кто готов проголосовать на выборах и уже определился, и почти 8% среди всех опрошенных. Журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на источники 31 января написала, что ее собеседники во власти „сильно сомневаются“ в допуске Надеждина до выборов, но отметила, что они не принимают участия в принятии решения.
Два близких к администрации президента собеседника „Медузы“ в конце января утверждали, что Кремль „в принципе не готов“ позволить ЦИК зарегистрировать на выборах никаких антивоенных политиков. „Есть часть граждан, которая хотела бы окончания войны. Если [противник Путина на выборах решит] пойти навстречу этому запросу, можно получить неплохой процент. А этого не надо“, — говорил один из них.
ЦИК должен принять решение о допуске Надеждина к выборам в течение десяти дней.
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