СК РФ сообщил об идентификации останков погибших в Ил-76

Следственный комитет России утверждает, что идентифицировал останки всех погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области. Об этом ведомство сообщило в четверг, 1 февраля. Всего в районе места падения самолета было обнаружено более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы, рассказали в СК. Как утверждает российская сторона, на борту находились украинские военнопленные, которых перевозили для обмена.

„При работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материал для установления генетического профиля. Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета“, - пояснили в СК.

Экспертиза показала, что найденные останки принадлежали шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, утверждает российское следствие.

СК: Самолет сбили из ракеты комплекса Patriot

Как заявили в СК, самолет был сбит ракетой, выпущенной с территории Харьковской области. В районе крушения были обнаружены фрагменты корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.

Следствие, ссылаясь на результаты экспертизы, утверждает, что самолет был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot. Украина не комментировала эти заявления.

Крушение самолета в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в Белгородской области, в окрестностях села Яблоново. В результате катастрофы, по данным российской стороны, погибли, в том числе 65 украинских военнопленных, которых планировалось обменять. Минобороны РФ назвало произошедшее „терактом“ и обвинило в нем Киев.

Москва заявляет, что самолет был сбит украинской системой ПВО. Со своей стороны, Киев отвергает эти обвинения и настаивает на осмотре места крушения самолета международными независимыми экспертами.