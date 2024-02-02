DELFI В УКРАИНЕ | Пилот ударных БПЛА с позывным Гидеон - приоритетная цель для российской армии

По словам Гидеона, управление FPV-дроном несравнимо с Мавиком (Mavic), который передает картинку на экран. „Это очень сложно, и не все это могут с этим справиться. У русских такие люди есть и у нас есть, но у нас профессионалов намного больше, чем у них. В плане человеческого ресурса у них больше людей, но тех, кто может управлять FPV-дронами, - меньше. А у нас этими вещами занимаются в основном айтишники, ребята, которые привыкли работать именно с головой. У них же много айтишников уехало из страны“, - говорит Гидеон, который по образованию айтишник.

„Мы же управляем не просто дронами, которые снимают видео, а дронами-камикадзе. Если сравнить обучение по управлению машиной и FPV-дроном, то машиной гораздо легче научиться. Научиться управлять FPV-дроном раз в 10 сложнее, чем машиной“.

„Ради двух пилотов могут целый день бомбить посадку. Просто ради двух пилотов“, - делает акцент Гидеон, ссылаясь на свой опыт. Ценность оператора ПБЛА заключается в том, что пехотинца довольно просто обучить, в то время как пилота дронов - сложно, не каждый сможет овладеть этой специальностью, да и по времени намного дольше.

„Пилоты FPV-дронов - очень ценный ресурс для армии, поэтому мы не работаем прямо на нуле или позиции столкновения, - рассказывает Гидеон. - Когда враг обнаруживает нас, то использует всю артиллерию, чтобы уничтожить“. В частности, для уничтожения пилотов используются те же ударные беспилотники, мины и планирующие бомбы, а порой и диверсионно-разведывательные группы.

Тем самым пилот погружается в состояние полета. Запущенный оператором дрон может уничтожить как человеческие ресурсы, так и вражескую технику, стоимость которой может достигать несколько миллионов евро.

Виктор с позывным Гидеон - пилот ударных БПЛА. К его работе больше применимо слово пилот, нежели оператор, поскольку он управляет FPV-дроном (First Person View, с англ. — „вид от первого лица“), который через очки передает оператору окружающую физическую обстановку в виду виртуальной реальности.

„Во время работы на базе мы не сидим, потому что она находится далеко, можно не долететь. Мы выезжаем в поле. У нас есть наземная станция, которая поднимается на матче с большими антеннами. И эта наземная станция помогает дрону летать. Наш рекорд дальности полета - 17 км“, - рассказывает Виктор. Впрочем, такие дроны как правило, долго „не живут“. Максимум - до 10 минут.

„Либо он врезается и уничтожает технику, либо просто падает, когда русские глушат сигнал, - говорит пилот, поясняя, что эффективность таких дронов составляет до 60%. - Грубо говоря, из 10 дронов 6 долетают до цели“.

Грубо говоря, из 10 дронов 6 долетают до цели

Гидеон признает, что несмотря на то, что Украина сама производит такие дроны, сейчас ощущается их острая нехватка. По словам Виктора, Украине нужен миллион дронов в месяц, а с учетом нынешних мощностей изготавливается порядка 100 000 в месяц.

„Но чтобы этот миллион использовать, нужно и людей достаточно. И у нас тоже пилотов недостаточно, поэтому всех желающих мы мотивируем идти служить“, - говорит Гидеон.

Обучение на пилота FPV-дрона длится порядка месяца. К тому же, не все могут научиться, поскольку для этого у человека должен быть сильный вестибулярный аппарат. Людей, у которых слабый вестибулярный аппарат, начинает укачивать.

„Конечно, когда летаем с экрана, то в принципе сильный вестибулярный аппарат не нужен. Но физически человек должен быть выносливым, потому что он должен нести все оборудование, помино этого на тебе снаряжение и оружие“, - продолжает Виктор.

Побывал в плену

Виктор уже был в плену у россиян, но было это в 2014 году, когда он служил добровольцем и вывозил раненых людей. „25 дней был в плену, меня пытали. Я считался пропавшим без вести. Моя жена приехала в Луганск искать мое тело, нашла живого и освободила“, - улыбается Виктор и смотрит на супругу, которая все это время стояла рядом.