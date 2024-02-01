ВИДЕО | Украинская разведка заявила, что потопила ракетный катер „Ивановец“ Черноморского флота РФ

В украинской разведке утверждают, что атаковали катер, когда он находился на рейде озера Донузлав в аннексированном Крыму. „В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением — „Ивановец“ дал крен на корму и затонул“, — заявили в ГУР.

Разведка опубликовала видео, на котором, как утверждается, показан момент взрыва катера. На смонтированной видеозаписи показано, как несколько морских беспилотников атакуют корабль. По силуэту атакуемый корабль похож на ракетный катер проекта 1241 „Молния“, к которому принадлежит и „Ивановец“. На записи видно, как по беспилотникам ведут огонь. На 2:05 катер дал крен, а на последних кадрах видно, как он затонул.

В украинской разведке утверждают, что поисково-спасательная операция российских военных на Донузлаве, по предварительной информации, не имела успеха.

До конца неясно, сколько человек находились на корабле и успели ли они эвакуироваться. Ракетные катера проекта 1241 рассчитаны на экипаж из 40 человек.

По информации из открытых источников, катер „Ивановец“ ввели в эксплуатацию в декабре 1989 года.

В Минобороны РФ заявление украинских военных пока не комментировали.

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