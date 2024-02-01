Правда ли, что в списках людей, причастных к педофильскому делу Джеффри Эпштейна, фигурирует Михаил Ходорковский?

В начале января 2024 года суд Нью-Йорка опубликовал ранее засекреченные судебные документы по делу финансиста Джеффри Эпштейн а и его подруги Гислейн Максвелл, которые были признаны виновными в педофилии, торговле сексуальными услугами и организации встреч влиятельных людей с несовершеннолетними. В открытый доступ попали документы, в которых упоминаются более 150 людей, связанных с Эпштейном. Среди них британский принц Эндрю, продюсер Харви Вайнштейн, бывший президент США Билл Клинтон, певец Майкл Джексон, актёры Леонардо Ди Каприо, Брюс Уиллис, Кевин Спейси, Кэмерон Диас и Кейт Бланшетт. Большинство из них не обвиняются в каких-либо преступлениях — в деле лишь сказано , что они контактировали с осуждённым финансистом (сам он ещё в 2019 году покончил с собой в тюрьме).

27 января 2024 года несколько Telegram-каналов опубликовали документы, якобы доказывающие участие Ходорковского в сексуальных вечеринках с участием несовершеннолетних девочек, которые устраивал Эпштейн. Прокремлёвская блогерка Алина Липп сообщила, что бывшего совладельца ЮКОСа привлекли к делу благодаря показаниям одной из жертв — Джоанны Сьоберг (она якобы лично видела его на мероприятии). По данным сервиса TGStat, за три дня эта новость в Telegram набрала более 3 млн просмотров. О связи Ходорковского с Эпштейном в своих каналах написали политолог Дмитрий Евстафьев (355 000 просмотров на момент написания этого разбора), ведущий „Соловьёв Live“ Сергей Карнаухов (274 000) и ведущий „Первого канала“ Руслан Осташко (104 000). Новость подхватили блогеры , СМИ и рядовые пользователи соцсетей.Владимир Соловьёв рассказывал о связи Ходорковского с Эпштейном дважды: сначала 28 января в своём Telegram-канале (250 000 просмотров), а два дня спустя в эфире телеканала „Россия-1“. Обсуждая с гостями своего ток-шоу возможное участие Бориса Надеждина в выборах президента РФ, телеведущий напомнил, что сбор подписей в поддержку кандидата поддержал в числе прочих политик и блогер Максим Кац — он, по мнению Соловьёва, тем самым „обслуживал интересы этого старого педофила [Ходорковского], который засветился на острове Эпштейна в 2002 году“ (отметка 05:15).

Второе доказательство причастности Ходорковского к преступной деятельности Эпштейна — отрывок из данных в 2016 году показаний Джоанны Сьоберг, одной из потерпевших. Стенограмму допроса суд также рассекретил в начале 2024 года, и в ней упоминаний Ходорковского нет, при этом последние 18 страниц документа, с 162-й по 179-ю, закрашены чёрным. Российские блогеры утверждают , что воспоминания Сьоберг об экс-владельце ЮКОСа присутствовали на 171-й странице, пока её не „замазали чёрным квадратом“. Из подобных утверждений следует, что в распоряжении Telegram-каналов спустя три недели после рассекречивания документов оказалась неотредактированная версия, но блогеры не уточняют, как они получили к ней доступ.

В документах , рассекреченных американским судом 3 января 2024 года, „Проверено“ обнаружило оригинал упомянутого списка. На странице 11 отчётливо видно, что имени Ходорковского в числе пассажиров того рейса нет: там указаны лишь Эпштейн и его ассистентка Келлен. Очевидно, имя Ходорковского, как и упоминание трёх женщин, было добавлено в фоторедакторе позже.

Как утверждают российские Telegram-каналы, в списке контактов Эпштейна присутствует и имя Михаила Ходорковского. Первое рассекреченное свидетельство, якобы доказывающее их связь, — пассажирский лист частного самолёта Эпштейна, летевшего из Нью-Йорка в Палм-Бич 8 июня 2002 года. На боинге-727, который СМИ прозвали „экспрессом „Лолита““, финансист часто доставлял своих гостей во Флориду, где в своём особняке устраивал сексуальные встречи с несовершеннолетними девушками. Согласно пассажирскому листу, Ходорковский якобы летел в компании самого Эпштейна (в документе обозначен инициалами JE), его помощницы Сары Келлен (SK) и трёх женщин. Как отметили некоторые блогеры, „учитывая специфику деятельности Эпштейна, о возрасте „женщин“ можно только догадываться“.

Публикация судебных документов спровоцировала появление новой волны теорий заговора о „списке Эпштейна“ — якобы фигурирующие в нём политики, бизнесмены и артисты входят в тайную сеть педофилов. Как следствие, в Сети появилось множество фейков о знаменитостях, которые якобы были связаны с финансистом. В ряде случаев доказательства причастности звёзд к секс-вечеринкам с участием несовершеннолетних были подделаны — так произошло, например, с публикациями о физике Стивене Хокинге , актёре Томе Хэнксе и комике Джимми Киммеле .

На то, что отрывок показаний с упоминанием Ходорковского — подделка, указывает одна деталь. В придуманном тексте допроса, скриншоты которого публиковали в Telegram, Сьоберг говорит, что в доме Эпштейна она познакомилась с актёром Кевином Спейси и произошло это тем же летом, что и встреча с российским бизнесменом. А на 111-й странице подлинной стенограммы Сьоберг утверждает, что на момент допроса 18 мая 2016 года она никогда не встречалась со Спейси.

Третье доказательство связи Ходорковского с Эпштейном — их совместное фото. Анализ изображения с помощью сервиса Forensically выявил признаки редактирования снимка. С помощью обратного поиска по изображению в Google мы выяснили, что коллаж был собран на основе фотографии американского миллиардера Джеффа Безоса с канадским учёным и предпринимателем Адамом Блаем, сделанной в 2007 году. Поверх их лиц на снимке были наложены лица Эпштейна и Ходорковского, взятые из разных источников.

Впервые новость о связи Ходорковского с делом Эпштейна появилась 27 января в публикации англоязычного издания The Islander под заголовком „Связанный с Соросом российский миллиардер Ходорковский посетил печально известный остров Эпштейна?“. Основатель издания — Чей Боуз, ирландский корреспондент российского государственного канала RT. Уже через несколько часов эта история начала распространяться в Telegram, где о сенсации рассказала блогерка Алина Липп.

Примечательно, что среди тех, кто поделился фейком в числе первых, был Тимофей Васильев (Тимофей Ви). Летом 2023 года Евросоюз включил его в свой санкционный список за ведение Telegram-канала „Война с фейками“, который мимикрирует под фактчекинговый проект. Васильев работает в близкой к Кремлю некоммерческой организации „Диалог“ — журналисты-расследователи обнаружили, что она отвечает за распространение в интернете пропаганды и фейков об Украине и странах Запада. Через несколько часов после публикации про Ходорковского Васильев, в отличие от большинства соседей по Telegram, всё-таки признал, что эта история оказалась фейком: „А я повёлся. Поленился поискать первоисточник“. При этом блогер называет себя международным экспертом по борьбе с дезинформацией и проводит тренинги и лекции о том, как проверять информацию на достоверность.

Таким образом, все доказательства связи Ходорковского с Эпштейном оказались сфабрикованными: его имя добавили в список пассажиров, пользовавшихся самолётом финансиста, с помощью фоторедактора, стенограмму допроса потерпевшей, которая вспоминает об общении с экс-владельцем ЮКОСа, подделали, а совместная фотография российского и американского бизнесменов — фотоколлаж.

Итог: Фейк