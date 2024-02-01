МНЕНИЕ | Яанус Рийбе: отказ посетить президентский прием - это забастовка Каи Каллас против традиций нашей страны(2)
Странно читать о неожиданной солидарности премьер-министра, в том числе с несколькими депутатами от оппозиции, поскольку в работе Рийгикогу на протяжении нескольких месяцев было много противостояний, которые правительственная коалиция пыталась подавить различными способами. Лицемерно со стороны главы правительства проявлять сочувствие и поддержку в ситуации, когда каждый месяц насильно навязываются решения о повышении налогов, сокращении пособий многодетным семьям, а также решения по другим вопросам, оказывающие негативное влияние на жизнь народа Эстонии. Где тогда была солидарность Каллас?
Решение президента Эстонской Республики Алара Кариса ограничить количество приглашенных на прием по случаю Дня независимости, в том числе в отношении членов Рийгикогу, и пригласить только правление, председателей и заместителей председателей комиссий, а также руководителей политических фракций, вызвало разную реакцию как среди членов Рийгикогу, так и в обществе в целом. Я считаю, что решение президента правильное, поскольку он как хозяин мероприятия, имеет право выбирать гостей. Причем более скромное празднование, чем было ранее, соответствует ожиданиям общества, особенно с учетом экономического кризиса и серьезности ситуации. Решение было как поддержано, так и раскритиковано, однако важно рассмотреть этот вопрос с разных сторон.
Решение Кариса не является политическим и не мотивировано желанием поляризовать общество, но некоторые политики пытались трактовать его именно политически. Это свидетельствует об их личных интересах, а не о государственном влиянии. Особенно странно читать детские жалобы в стиле: „Платье уже сшито, и половина денег уже заплачено!“. Это создает ненужное напряжение!
Однако во главе недовольных неожиданно оказалась премьер-министр Кая Каллас, которая заявила о своем неучастии в приеме, заявив, что „из солидарности с ними — я не пойду“. Под „ними“ она имела в виду тех парламентариев, которые не получат приглашения на прием в этом году. Печально наблюдать такой антагонизм, особенно в ситуации, когда страна сталкивается с многочисленными проблемами и нуждается в единстве. Такие заявления не помогают нам как обществу.
Тем более, что в данный момент было бы лучше сосредоточиться на реальных проблемах, стоящих перед премьер-министром и правительством, таких как оплата труда учителей, реформа образования, экономический спад, рост безработицы и цен, а также повышение налогов. Но премьер-министр, похоже, предпочитает отвлекать внимание людей от важных вопросов и говорить о том, что не пойдёт на прием.
Странно читать о неожиданной солидарности премьер-министра, в том числе с несколькими депутатами от оппозиции, поскольку в работе Рийгикогу на протяжении нескольких месяцев было много противостояний, которые правительственная коалиция пыталась подавить различными способами. Лицемерно со стороны главы правительства проявлять сочувствие и поддержку в ситуации, когда каждый месяц насильно навязываются решения о повышении налогов, сокращении пособий многодетным семьям, а также решения по другим вопросам, оказывающие негативное влияние на жизнь народа Эстонии. Где тогда была солидарность Каллас?
Удивительно, но эти острые темы поднимаются не впервые. В течение некоторого времени предпринимались попытки инсценировать конфронтацию, оставляя нерешенными важные вопросы. К подобным относится вопрос вокруг финансирования канцелярии президента. Мне вспоминается авторская статья Леа Данилсон-Ярги (Isamaa), которая прокомментировала свое участие в подготовке бюджета 2023 года в качестве министра юстиции и отметила, что „Здесь, например, должна быть дискуссия о президентском приеме 24 февраля как возможное место для сокращений“, что действительно стало темой в кабинете правительства. Позже добавив, что Кая Каллас говорила о президентском приеме. Следовательно, это событие долгое время было темой на правительственном уровне, и все эти шаги имеют тенденцию маргинализировать важную для страны традицию. В этом свете происходящее вокруг личного состава приглашенных на прием ко Дню независимости Эстонской Республики кажется лишь новой главой той же темы. Но какова цель?
Решение президента вполне понятно: он пытается привлечь на прием гостей из разных слоев общества, тем самым придав мероприятию максимальный смысл и ценность. В сегодняшних посланиях президента подчеркнуты как национальные, так и международные аспекты, а также важность ценностей и единства, ни один из этих вопросов не остался без внимания за счет сокращения количества приглашенных на прием. Если оглянуться назад, то подобные предложения в общественных дебатах высказывались и раньше, например с желанием изменить формат приема или пригласить не только политиков, но и людей, которые помимо своей основной работы за год сделали что-то выдающееся. Я верю, что эстонский народ понимает это решение!
Однако решение премьер-министра не участвовать в приеме по случаю Дня независимости остается непонятным. Получается Кая Каллас объявила своего рода персональную забастовку! Таким образом она посылает плохой сигнал, поскольку на прием она приглашена не лично, а как руководитель очень важного государственного института. Даже если у премьер-министра были несогласия со взглядами президента, такие вещи следует отложить на второй план во время празднования самого важного события в стране.
Премьер-министру же следует действовать противоположным образом, в первую очередь поддерживать хорошие отношения между различными институтами власти и посылать примирительные сигналы, особенно на фоне нынешнего кризиса.
Если премьер-министр пропустит прием по случаю Дня независимости Эстонии, то я уверен, что это также привлечет международное внимание и вряд ли как-то поможет поднять имидж страны на международном уровне, а скорее укажет на трещины и растущую напряженность в отношениях между нашими местными политиками. У неё еще есть время передумать!
Сейчас не время для подобных распрей, поскольку Рийгикогу все чаще требует отставки премьер-министра Каи Каллас. Включение этой темы в политическую повестку дня приводит к напряженности, которая не идет на пользу ни руководству государства, ни институту президента.
Президент имеет право формировать традиции и принимать решения, и Алар Карис ясно показал, что не хочет быть „штампом“. Желаю президенту сил и выдержки, чтобы не поддаваться давлению и держать свою твердую линию. Вместо того, чтобы искать и культивировать противоречия, мы должны стремиться к единству!
* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!