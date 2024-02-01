МНЕНИЕ | Яанус Рийбе: отказ посетить президентский прием - это забастовка Каи Каллас против традиций нашей страны

Решение президента Эстонской Республики Алара Кариса ограничить количество приглашенных на прием по случаю Дня независимости, в том числе в отношении членов Рийгикогу, и пригласить только правление, председателей и заместителей председателей комиссий, а также руководителей политических фракций, вызвало разную реакцию как среди членов Рийгикогу, так и в обществе в целом. Я считаю, что решение президента правильное, поскольку он как хозяин мероприятия, имеет право выбирать гостей. Причем более скромное празднование, чем было ранее, соответствует ожиданиям общества, особенно с учетом экономического кризиса и серьезности ситуации. Решение было как поддержано, так и раскритиковано, однако важно рассмотреть этот вопрос с разных сторон.

Решение Кариса не является политическим и не мотивировано желанием поляризовать общество, но некоторые политики пытались трактовать его именно политически. Это свидетельствует об их личных интересах, а не о государственном влиянии. Особенно странно читать детские жалобы в стиле: „Платье уже сшито, и половина денег уже заплачено!“. Это создает ненужное напряжение!

Однако во главе недовольных неожиданно оказалась премьер-министр Кая Каллас, которая заявила о своем неучастии в приеме, заявив, что „из солидарности с ними — я не пойду“. Под „ними“ она имела в виду тех парламентариев, которые не получат приглашения на прием в этом году. Печально наблюдать такой антагонизм, особенно в ситуации, когда страна сталкивается с многочисленными проблемами и нуждается в единстве. Такие заявления не помогают нам как обществу.

Тем более, что в данный момент было бы лучше сосредоточиться на реальных проблемах, стоящих перед премьер-министром и правительством, таких как оплата труда учителей, реформа образования, экономический спад, рост безработицы и цен, а также повышение налогов. Но премьер-министр, похоже, предпочитает отвлекать внимание людей от важных вопросов и говорить о том, что не пойдёт на прием.