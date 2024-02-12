Нарва — город с несколькими днями рождения

В XIII веке Нарва быстро развивалась. Город стал важным торговым центром, расположенным на пересечении торговых путей из Руси в Западную Европу.

Если принять за основу дату 1223 года, когда датчане построили на берегу реки Нарова крепость, то в 2023 году город Нарва мог бы отметить свой 800-летний юбилей.

В 1206 году Нарвия была захвачена датчанами. (Источник: Новгородская летопись 1206 года.) В 1223 году ливонские рыцари построили на берегу реки Нарова крепость и основали город Нарва. Сегодня именно 1223 год считается официальным основанием Нарвы. Крепость стала важным форпостом на границе между Данией и Новгородской Русью. Упоминания об этом имеется в ливонской хронике Генриха Латвийского, в Лифляндской хронике Бальтазара Рюссова.

Дата 1171 года упоминается так же в хронике Германа из Кведлинбурга, который описывает поход ливонских рыцарей на город Юрьев. В летописи говорится, что рыцари взяли штурмом город, который находился на левом берегу реки Наровы.

В Новгородской летописи указано, что в IX-X веках на территории Нарвы существовало древнее эстонское поселение. В 1171 году Новгородская летопись впервые упоминает о поселении под названием Нарвия, которое располагалось на правом берегу реки Наровы, недалеко от современного Ивангорода. Нарвия не была городом в полном смысле этого слова, так как она не имела городских прав и укреплений.

С тех пор кто здесь только не жил: финно-угорские племена, викинги, крестоносцы, новгородцы, шведы, русские, германцы, эстонцы. Нарва всегда была приграничным городом, который притягивал завоевателей своим географическим и экономическим значением.

Первые поселения на берегах реки Нарва появились в эпоху неолита, около 8000 лет назад. Об этом свидетельствуют археологические находки.

Нарва - один из самых древних и интересных городов Эстонии, который имеет богатую историю. Но когда же был основан этот город? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, поскольку в разных источниках приводятся разные даты и события, связанные с рождением Нарвы.

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Бесконечные войны тех времён прекратились (на короткое время) продажей Нарвы Тевтонским орденом Ливонскому ордену в 1346 году. Это было одно из условий мирного договора между Данией и Тевтонским орденом, которые вели войну за владение Эстонией. Дания отказалась от своих прав на Нарву и другие земли в обмен на выплату 19 тысяч марок серебра. Ливонский орден стал новым хозяином Нарвы. Лифляндская хроника Бальтазара Рюссова является единственным обнаруженным документом, который упоминает о статусе города Нарвы в XIV веке. В ней говорится, что в 1347 году Нарва получила Любекское право, которое давало ей большую автономию и привилегии. Оно было даровано городу в 1347 году королем Дании Кристианом I и давало Нарве статус города.

В сегодняшние дни, каждое лето, Нарва проводит праздничные дни города, которые длятся несколько дней, сопровождаются многочисленными и разнообразными мероприятиями, однако не привязываются к празднованию дня рождения города, а являются традиционными ежегодными днями Нарвы.

В 1981 году Нарва широко отмечала 725-летие города, отсчитывая от 1256 года. Для этого события были выпущены различные сувениры, значки, вымпелы, пакеты (редкость для того времени) - все это с надписью „Narva 725“. Различные концерты, выступления, большой праздник с выступлением парашютистов на стадионе Кренгольма - всё это проходило в честь 725-летия со дня рождения города Нарва. С тех пор широкого празднования юбилейных дат, посвященных дню основания Нарвы очевидно не проводилось.

В этом же году Нарву удостоил своим посещением король Дании Кристиан I, который подарил городу герб с тремя львами. Это знаменательное для города событие стало основанием для некоторых историков считать датой рождения Нарвы 1256 год.

И вновь ливонские хроники Генриха Латвийского: Нарва упоминается, как город, в котором в 1256 году рыцари Ливонского Ордена построили каменный замок, ставший известным, как замок Германа. Эта дата подтверждается и археологическими данными. Археологические раскопки в Нарве показали, что каменный замок был построен в XIII веке.

Таким образом, можно сделать вывод, что город Нарва получил ещё один „день рождения“ в 1347 году. В 1348 году, после эпидемии чумы и пожара, Нарва была полностью разрушена и практически перестала существовать, как город.

Своим новым „днем рождения“ для города стал 1371 год, когда Нарва была восстановлена Ливонским орденом. Восстановленный вновь город вполне может считать этот год своим вторым рождением.

XIV век: Нарвия, Нарва, Ругодив.

В некоторых источниках, помимо названий Нарвия и Нарва, упоминается другое название города - Ругодив. Название города Ругодив упоминается в Новгородских летописях 1344 и 1420 годов, а также в грамоте новгородских наместников ганзейским послам 1392 года. В этих источниках Ругодив называется городом или крепостью. Название, вероятно, образовано от наименования духа-покровителя ржи: финское Rukotivo, эстонское Rougutaja. По-видимому, селение возникло при святилище, посвященном этому духу.

Существуют разные мнения о том, какое название является более ранним - Нарва или Ругодив. Одни исследователи считают, что название Ругодив является более ранним и что Нарва - это просто искаженное произношение этого названия. Другие исследователи считают, что название Нарва является более ранним и что Ругодив - это просто другое название того же города.

На основание моих исследований в открытых источниках, могу с уверенностью сказать, что название Ругодив впервые упоминается в Новгородских летописях лишь в XIV веке. Более ранних упоминаний названия „Ругодив“ мне найти не удалось. На сегодняшний день вопрос о том, какое название является более ранним, остается открытым.

Загадка дня рождения не разгадана

Итак, существует несколько дат, которые могут считаться днями рождения города:

1071 год: первое упоминание в разных источниках.

1223 год: постройка крепости и поселения.

1256 год: возведение каменного замка, получение герба из рук короля Дании.

1347 год: получение Любекского права.

1371 год: восстановление после разрушения.