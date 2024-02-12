Нарва — город с несколькими днями рождения
Нарва — город, который не может дать однозначный ответ на вопрос, когда он родился. Какая же дата рождения самого крупного города уезда Ида-Вирумаа?
Нарва. Самые первые поселения
Нарва - один из самых древних и интересных городов Эстонии, который имеет богатую историю. Но когда же был основан этот город? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, поскольку в разных источниках приводятся разные даты и события, связанные с рождением Нарвы.
Первые поселения на берегах реки Нарва появились в эпоху неолита, около 8000 лет назад. Об этом свидетельствуют археологические находки.
С тех пор кто здесь только не жил: финно-угорские племена, викинги, крестоносцы, новгородцы, шведы, русские, германцы, эстонцы. Нарва всегда была приграничным городом, который притягивал завоевателей своим географическим и экономическим значением.
Первое упоминание. Нарвия.
В Новгородской летописи указано, что в IX-X веках на территории Нарвы существовало древнее эстонское поселение. В 1171 году Новгородская летопись впервые упоминает о поселении под названием Нарвия, которое располагалось на правом берегу реки Наровы, недалеко от современного Ивангорода. Нарвия не была городом в полном смысле этого слова, так как она не имела городских прав и укреплений.
Дата 1171 года упоминается так же в хронике Германа из Кведлинбурга, который описывает поход ливонских рыцарей на город Юрьев. В летописи говорится, что рыцари взяли штурмом город, который находился на левом берегу реки Наровы.
Ливонские рыцари и первая крепость.
В 1206 году Нарвия была захвачена датчанами. (Источник: Новгородская летопись 1206 года.) В 1223 году ливонские рыцари построили на берегу реки Нарова крепость и основали город Нарва. Сегодня именно 1223 год считается официальным основанием Нарвы. Крепость стала важным форпостом на границе между Данией и Новгородской Русью. Упоминания об этом имеется в ливонской хронике Генриха Латвийского, в Лифляндской хронике Бальтазара Рюссова.
Если принять за основу дату 1223 года, когда датчане построили на берегу реки Нарова крепость, то в 2023 году город Нарва мог бы отметить свой 800-летний юбилей.
В XIII веке Нарва быстро развивалась. Город стал важным торговым центром, расположенным на пересечении торговых путей из Руси в Западную Европу.
Подарок короля. Первый герб Нарвы
И вновь ливонские хроники Генриха Латвийского: Нарва упоминается, как город, в котором в 1256 году рыцари Ливонского Ордена построили каменный замок, ставший известным, как замок Германа. Эта дата подтверждается и археологическими данными. Археологические раскопки в Нарве показали, что каменный замок был построен в XIII веке.
В этом же году Нарву удостоил своим посещением король Дании Кристиан I, который подарил городу герб с тремя львами. Это знаменательное для города событие стало основанием для некоторых историков считать датой рождения Нарвы 1256 год.
В 1981 году Нарва широко отмечала 725-летие города, отсчитывая от 1256 года. Для этого события были выпущены различные сувениры, значки, вымпелы, пакеты (редкость для того времени) - все это с надписью „Narva 725“. Различные концерты, выступления, большой праздник с выступлением парашютистов на стадионе Кренгольма - всё это проходило в честь 725-летия со дня рождения города Нарва. С тех пор широкого празднования юбилейных дат, посвященных дню основания Нарвы очевидно не проводилось.
В сегодняшние дни, каждое лето, Нарва проводит праздничные дни города, которые длятся несколько дней, сопровождаются многочисленными и разнообразными мероприятиями, однако не привязываются к празднованию дня рождения города, а являются традиционными ежегодными днями Нарвы.
XIV век: Новый хозяин Нарвы, разрушения и возрождение.
Бесконечные войны тех времён прекратились (на короткое время) продажей Нарвы Тевтонским орденом Ливонскому ордену в 1346 году. Это было одно из условий мирного договора между Данией и Тевтонским орденом, которые вели войну за владение Эстонией. Дания отказалась от своих прав на Нарву и другие земли в обмен на выплату 19 тысяч марок серебра. Ливонский орден стал новым хозяином Нарвы. Лифляндская хроника Бальтазара Рюссова является единственным обнаруженным документом, который упоминает о статусе города Нарвы в XIV веке. В ней говорится, что в 1347 году Нарва получила Любекское право, которое давало ей большую автономию и привилегии. Оно было даровано городу в 1347 году королем Дании Кристианом I и давало Нарве статус города.
Таким образом, можно сделать вывод, что город Нарва получил ещё один „день рождения“ в 1347 году. В 1348 году, после эпидемии чумы и пожара, Нарва была полностью разрушена и практически перестала существовать, как город.
Своим новым „днем рождения“ для города стал 1371 год, когда Нарва была восстановлена Ливонским орденом. Восстановленный вновь город вполне может считать этот год своим вторым рождением.
XIV век: Нарвия, Нарва, Ругодив.
В некоторых источниках, помимо названий Нарвия и Нарва, упоминается другое название города - Ругодив. Название города Ругодив упоминается в Новгородских летописях 1344 и 1420 годов, а также в грамоте новгородских наместников ганзейским послам 1392 года. В этих источниках Ругодив называется городом или крепостью. Название, вероятно, образовано от наименования духа-покровителя ржи: финское Rukotivo, эстонское Rougutaja. По-видимому, селение возникло при святилище, посвященном этому духу.
Существуют разные мнения о том, какое название является более ранним - Нарва или Ругодив. Одни исследователи считают, что название Ругодив является более ранним и что Нарва - это просто искаженное произношение этого названия. Другие исследователи считают, что название Нарва является более ранним и что Ругодив - это просто другое название того же города.
На основание моих исследований в открытых источниках, могу с уверенностью сказать, что название Ругодив впервые упоминается в Новгородских летописях лишь в XIV веке. Более ранних упоминаний названия „Ругодив“ мне найти не удалось. На сегодняшний день вопрос о том, какое название является более ранним, остается открытым.
Загадка дня рождения не разгадана
Итак, существует несколько дат, которые могут считаться днями рождения города:
1071 год: первое упоминание в разных источниках.
1223 год: постройка крепости и поселения.
1256 год: возведение каменного замка, получение герба из рук короля Дании.
1347 год: получение Любекского права.
1371 год: восстановление после разрушения.
Ни одна из этих дат не является общепринятой, и Нарва не имеет официального дня рождения, связанного с конкретным годом. Нарва - это город, который не может дать однозначный ответ на вопрос, когда он родился. Он имеет не одну, а несколько дат основания, в зависимости от того, какой критерий принимать за исходный.
День рождения Нарвы не праздновался с 1981 года. Однако ежегодно проходят Дни города
В 1981 году Нарва широко отмечала 725-летие города. Оно же стало последним известным праздником, связанным с Днем рождения города.
Торжества, посвященные 725-летию Нарвы, включали в себя множество различных мероприятий: торжественные шествие жителей города, карнавальное шествие с участием фольклорных коллективов из разных стран, праздничные концерты с участием известных эстонских и зарубежных исполнителей, выступление парашютистов, многочисленные спортивные соревнования, были организованы различные выставка, посвященная истории Нарвы. Кульминацией праздника стал праздничный фейерверк. К 725-летию города были выпущены юбилейные значки и открытки, изданы книги и брошюры, посвященные истории города, проводились различные экскурсии.
Празднование 725-летия Нарвы стало одним из самых значимых событий в истории города. С тех пор широкого празднования юбилейных дат, посвященных именно Дню рождения Нарвы, очевидно, не проводилось.
Несмотря на отсутствие официально признанного Дня рождения города, в городе ежегодно проводятся яркие и широкомасштабные празднования Дней города Нарвы, которые длятся несколько дней, - это ежегодный фестиваль для нарвитян и гостей города, который проходит в начале июня.
Празднование длится несколько дней и включает в себя множество различных мероприятий, таких как: концерты на Ратушной площади, в Нарвском замке и других городских площадках. В городе проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования, проходят выставки, посвященные истории, культуре и искусству Нарвы, театральные представления, спектакли, детские представления. В ремесленных мастерских проводятся мастер-классы по ремеслам, танцам, рисованию, проходят продуктовые, книжные ярмарки. Большое место в Днях Нарвы занимают детские развлечения: аттракционы, игры, конкурсы.
Одним из главных событий Дней Нарвы является шествие по улицам города. В нём участвуют творческие коллективы, спортсмены, представители разных национальностей, проживающих в Нарве.
Дни Нарвы - это прекрасная возможность познакомиться с городом, имеющим богатое и сложное прошлое, которое отражается в его архитектуре, культуре и населении, узнать о его истории и культуре, а также весело провести время всей семьей. Даты проведения Дней Нарвы в 2024 году еще не объявлены. В 2023 году они прошли с 9 по 11 июня.
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