Украина сообщила европейским союзникам о „критической“ нехватке снарядов

По словам главы Минобороны Украины, ситуация с нехваткой вооружения усугубляется с каждым днем. Он пояснил, что ВСУ могут выпускать не более двух тысяч снарядов в день на линии фронта протяженностью 1,5 тысячи километров. Это в три раза меньшее, чем за тот же период использует Россия, отмечается в письме.

Согласно оценке Умерова, Украине требуется 200 тысяч 155-мм снарядов в месяц.

Глава Минобороны Украины вновь призвал европейских союзников выполнить свое обещание по поставке миллиона боеприпасов.

В марте 2023 года Евросоюз пообещал предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев.

В конце января 2024 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил, что страны Евросоюза передали Украине только 330 тысяч снарядов из обещанного миллиона. К марту нынешнего года ЕС планирует передать Киеву еще 200 тысяч снарядов. Боррель отмечал, что вся „европейская оборонная машина“ работает над тем, чтобы до конца года страны ЕС смогли передать Украине более миллиона снарядов.

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