CNN: Зеленский в ближайшие дни подпишет указ об отставке Залужного с поста главкома ВСУ

По данным CNN, 29 января Зеленский встретился с Залужным и объявил, что собирается отправить его в отставку. Президент предложил главкому другую должность, но он отказался, заявил источник. По его словам, Зеленский сказал, что отказ Залужного не отменяет его отставки с поста главнокомандующего. Об этой встрече ранее также сообщили другие западные СМИ, в том числе The Washington Post и Financial Times.

Как отмечает CNN, 29 января Зеленский на небольшом совещании рассказал некоторым чиновникам, в том числе министру обороны Рустему Умерову, что „принял решение уволить главнокомандующего Вооруженными силами“.

Один из источников телеканала сообщил, что на пост главкома, в частности, рассматривают главу украинской военной разведки Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. О том, что власти Украины рассматривают их кандидатуры на пост главнокомандующего ВСУ, сообщали и другие мировые СМИ.

Буданов в интервью CNN сказал, что не собирается становиться главкомом. „Мы находимся в состоянии войны, и все стороны используют все доступные средства, включая информационную войну“, — добавил Буданов. Офис Сырского не ответил журналистам CNN.

В офисе президента Украины ранее на этой неделе сообщили, что слухи об отставке Валерия Залужного не соответствуют действительности. В Минобороны Украины также отрицали, что главкома ВСУ собираются уволить.

Между президентом Украины и главкомом ВСУ, по сообщениям СМИ, возникли разногласия на фоне того, что контрнаступление украинской армии летом 2023 года не достигло своих целей. Валерий Залужный в ноябре заявил журналу The Economist, что война „зашла в тупик“. Владимир Зеленский в ответ сказал, что не считает ситуацию на фронте „патовой“. В конце декабря президент Украины сообщил, что у него „рабочие отношения“ с Залужным.

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