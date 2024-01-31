Правда ли, что Православная церковь Украины выпустила такой церковный календарь?

3 января в Telegram-каналах появилась новость о якобы новом церковном календаре, одобренном автокефальной ПЦУ. Блогеры сопровождали свои посты несколькими фотографиями. На первом снимке — общий вид отрывного календаря с изображением Христа в тёмных очках и надписью „Новый крутой православный календарь“. На других фотографиях — отдельные дни из календаря. На листке с датой 7 января — портрет Верки Сердючки, показывающей средний палец, и надпись: „Не Рождество! Рождество 7 января празднуют москали и их пособники“. На другом листке (25 мая) указано, что это День святой Джавелины, ставшей символом борьбы с российской агрессией. На третьем (25 января) — портрет президента Украины Владимира Зеленского и пояснение, что в этот день в 2024 году ему исполняется 46 лет. Об этом календаре написали такие Telegram-каналы, как „Шейх Тамир“ (168 000 просмотров на момент написания этого разбора) и „Осташко! Важное“ (124 000).

27 июля 2023 года Поместный собор ПЦУ подтвердил переход на новоюлианский календарь, одобренный в мае архиерейским собором. Таким образом, Рождество впервые праздновалось ПЦУ не 7 января, а 25 декабря. При этом в пресс-службе ПЦУ отметили, что переход не будет принудительным для верующих: „Приходы и монастыри, желающие соблюдать старый календарь, будут иметь эту возможность — календарная реформа состоится без принуждения, постепенно и осознанно“. Поэтому картинка о том, что 7 января празднуют Рождество только „москали и из пособники“, вряд ли могла быть одобрена ПЦУ.

Переход был запланирован с 1 сентября 2023 года, поэтому официальный церковный календарь на 2024 год был выпущен заранее. 1 августа на сайте ПЦУ появилась новость о выходе из печати нового календаря, причём в нескольких форматах. Ни один из них не похож на тот, что распространяли пользователи соцсетей.

Кроме того, на сайте ПЦУ можно ознакомиться с полным содержанием нового календаря. Там нет ни Дня святой Джавелины, ни дня рождения Зеленского.