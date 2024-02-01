Лидеры нескольких стран Евросоюза, включая Каю Каллас, призвали вооружать Украину

Пока зимние морозы охватывают украинские территории, ее храбрые солдаты отбивают непрекращающиеся атаки России — и нет никаких признаков того, что война закончится в ближайшее время.

Воля украинцев к борьбе неизменна и вдохновляет всех нас — тех, кто ценит свободу и справедливость. Но Украина сталкивается с серьезными проблемами в виде нехватки боеприпасов, а обязательства по военной поддержке рискуют не удовлетворить ее потребности.

В начале прошлого года Евросоюз поставил перед собой амбициозную цель — обеспечить Украину миллионом артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Суровая правда такова: мы не достигли этой цели. Но мы не можем просто отказаться от своих обещаний. Пока украинские военные намерены продолжать сражаться, их потребность в боеприпасах будет огромна, а поставки вооружения странами Евросоюза важны как никогда.

Евросоюз с начала российского вторжения решительно поддерживает Украину — и не без успеха: Россия не смогла достичь ни одной из своих целей в начатой ​​ею войне. Но наши усилия не должны ослабевать. Мы должны удвоить наши усилия, чтобы гарантировать, что наша поддержка сохранится так долго, как это потребуется.

На сегодняшний день крайне важно обеспечить поставку вооружения — гаубиц, танков, беспилотников, средств противовоздушной обороны, в которых Украина так остро нуждается на поле боя. И это важно сделать сейчас, потому что вооружение, заказы на которое мы размещаем сегодня, достигнет фронта только к следующему году. Поэтому мы должны настаивать на поиске путей ускорения доставки обещанных артиллерийских снарядов в Украину — путем передачи существующих запасов оружия или совместных закупок боеприпасов через нашу оборонную промышленность. Это потребует расширения промышленного потенциала Европы посредством заключения рамочных контрактов на закупки и устойчивых инвестиций со стороны стран ЕС. Важную роль в этом могут сыграть страны-партнеры — и им предлагается присоединиться к нашим коллективным усилиям.