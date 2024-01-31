Суд ООН частично удовлетворил иск Украины против России по делу о финансировании терроризма и расовой дискриминации в Крыму

В ответ на утверждения Свейнстона представитель украинского МИДа Антон Кориневич назвал Россию „террористическим государством“, добавив к предыдущим аргументам обвинение в разрушении Каховской дамбы в Херсонской области летом 2023 года.

Ранее суд Нидерландов решил, что именно Россия несет ответственность за гибель 298 пассажиров и членов экипажа „Боинга-777“ авиакомпании Malaysia Airlines, среди которых было 196 голландских граждан, а также за отказ должным образом расследовать это дело.

В своем финальном слове представитель России Майкл Свейнстон назвал заявления Киева „выдумкой“: „Никакой „Бук“ не приехал из России“, — заявил он в суде.

Киев настаивал, что Москва занималась спонсированием терроризма на Донбассе и несет ответственность за деятельность сепаратистских группировок. В частности, виновна в том, что при помощи привезенной из России установки „Бук“ в июне 2014 года был сбит пассажирский „Боинг“ MH17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур.

В середине июня 2023 года, через девять лет после катастрофы MH17 и спустя почти полтора года после того, как Россия приняла решение расширить конфликт с Украиной до полномасштабного вторжения, дело дошло до слушаний по существу.

Иск Украины к России был подан в январе 2017 года, а в ноябре 2019-го суд в Гааге принял его к рассмотрению. Россия пыталась доказать, что Гаагский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела, однако суд свою юрисдикцию признал.

Однако суд решил, что Россия не смогла защитить права этнических украинцев в Крыму, где резко упало число учеников, обучающихся на украинском языке. Таким образом Россия нарушила свои обязательства в рамках конвенции ликвидации всех форм расовой дискриминации, сказано в решении суда.

Суд ООН также заявил, что по второй части обвинений Украина не доказала большинство фактов расовой дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.

Суд отверг большинство обвинений Украины против России в финансировании терроризма. Он установил лишь тот факт, что Москва не смогла должным образом расследовать выдвинутые Киевом обвинения против представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, согласно обвинениям Украины, Россия с 2014-го года занимается систематической дискриминацией нерусского населения аннексированного Крыма, в том числе крымских татар.

„Начиная с 2014 года, Россия сначала незаконно оккупировала Крым, а затем начала кампанию по культурным зачисткам, преследуя этнических украинцев и крымских татар“, — сказал Кориневич.

Представитель России в суде Александр Шульгин обвинил Украину в „наглой лжи и ложных обвинениях даже в суде“.

Решение суда ООН финальное и не подлежит оспариванию. Вместе с тем, у Гаагского суда нет никаких механизмов, которые позволили бы заставить Россию его выполнить.

В марте 2022 года суд ООН приказал России приостановить военные действия на территории Украины в качестве обеспечительных мер по еще одному иску, поданному Киевом: о нарушении Москвой конвенции о геноциде в связи с полномасштабным вторжением. Это решение осталось без последствий.

Ожидается, что в пятницу на этой неделе суд ООН решит, есть ли у него юрисдикция для рассмотрения иска о геноциде.

Что сказано в решении суда

Суд отверг большую часть претензий Украины по вопросу о финансировании терроризма.

Он заявил, что к делу может иметь отношение только предполагаемая поддержка Россией терроризма при помощи финансов, но не оружия, при помощи которого осуществляются теракты.

Гаагский суд также заявил, что у него нет достаточных доказательств, чтобы решить, действительно ли группы, которых Украина называет террористическими, являются таковыми.

При этом суд ООН решил, что Россия не провела необходимого расследования обвинений в причастности к терроризму представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые выдвигала Украина, и тем самым нарушила конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Это единственный пункт в этой части обвинений, выдвинутых Украиной, который был удовлетворен.

При этом суд ООН отказался принять решение о выплате Украине компенсации, на чем настаивал Киев.