Нарва решила реновировать городское общежитие – для этого провели внеочередную сессию горсобрания(5)
Сегодня, 31 января, нарвские депутаты экстренно организовали внеочередную сессию городского собрания, чтобы положительно проголосовать за начало проекта по реновации городского общежития на Пушкина, 26.
Вопрос на сессии был только один. Депутаты утвердили самофинансирование, промежуточное финансирования и назначили исполнителя проекта. На заседании присутствовало 19 депутатов, 16 - от коалиции, трое - от оппозиции. Представители оппозиции по-прежнему голосовали против. Алексей Евграфов, лидер фракции „Нарва“, сказал, что они сегодня сделали то, что технически не получилось сделать в прошлый четверг.
Напомним, что 25 января этот проект не был поддержан депутатами. А поскольку горуправа планировала подать сегодня, в последний возможный день, ходатайство на получение 1680 000 евро в рамках меры „Повышение энергоэффективности зданий местного самоуправления“, то коалиция решила не откладывать голосование и провести дополнительную сессию горсобрания. Как только депутаты собрали большинство голосов по этому вопросу, чиновники отправили свой проект.
25 января оппозиционные депутаты и некоторые внефракционные депутаты проголосовали против, так как, по их словам, у них было мало информации о проекте, они не получили ее в полной мере и от докладчика Анны Вейво. Сегодня у коалиции было большинство, и проект прошел. Теперь город будет ждать решение о выделении части финансирования на реновацию для повышения энергоэффективности здания общежития. Недостающие средства для ремонтных работ депутаты планируют привлечь в виде кредита.
„Сегодня на сессии было только три депутата от оппозиции, это показатель того, насколько для них вопрос принципиален и важен, - отметил Алексей Евграфов. - Поэтому, думаю, голосование против реновации общежития было просто игрой против нас, коалиции. Этот проект, который принимался при предыдущей власти. И сейчас депутаты, которые поддерживали Катри Райк, просто потому что они в оппозиции, решили проголосовать против проекта, который сами начали. Это похоже на лицемерие. Но сегодня мы были в нужном составе и голосование прошло успешно“.
По словам депутата Дениса Ларченко, оппозиционные депутаты остались при своем прежнем мнении, что проект сырой. „Докладчик и сегодня, 31 января, не смогла ответить на вопросы“, - уточнил Ларченко. В том числе, как рассказал депутат, проект не учитывает цифр проведенного энергоаудита. Но главное, по его мнению, что в городе есть другие общежития, которые нуждаются в ремонте в большей степени, чем здание на Пушкина, 26. При этом докладчик Анна Вейво ответила депутатам на сессии, что не знакома с ситуацией в других общежитиях города. Кроме этого, замечает Денис, в этом здании на Пушкина, учитывая, что оно находится в центре города рядом с новыми школами и детским садом логично было бы часть комнат переделать в мини-квартиры, например, для одиноких мам с низким уровнем дохода. Они смогли бы иметь хоть и маленькие, но квартиры с собственным туалетом, душем и небольшой кухней. Сейчас же им приходится мыть детей в общем душе на этаже. Денис обращает внимание, что в прошлом году, когда они хотели ремонтировать это общежитие, речь шла как раз об изменении части комнат в такой формат мини-квартир, а не об изменении фасада здания. „Сейчас в нем живет много пенсионеров, но теперь поликлиники рядом нет, логично было бы желающих пенсионеров переселить на Кренгольм, а молодые семьи - на Пушкина ближе к школам, - говорит Ларченко. - Муниципальные общежития должны оказывать социальные услуги, и такой вариант жилья был бы хорошим вариантом. Кроме того, в реновацию город должен вложить и свои деньги тоже, а есть общежития, которые нуждаются в этих средствах в большей степени“.