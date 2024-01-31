Нарва решила реновировать городское общежитие – для этого провели внеочередную сессию горсобрания

„Сегодня на сессии было только три депутата от оппозиции, это показатель того, насколько для них вопрос принципиален и важен, - отметил Алексей Евграфов. - Поэтому, думаю, голосование против реновации общежития было просто игрой против нас, коалиции. Этот проект, который принимался при предыдущей власти. И сейчас депутаты, которые поддерживали Катри Райк, просто потому что они в оппозиции, решили проголосовать против проекта, который сами начали. Это похоже на лицемерие. Но сегодня мы были в нужном составе и голосование прошло успешно“.

По словам депутата Дениса Ларченко, оппозиционные депутаты остались при своем прежнем мнении, что проект сырой. „Докладчик и сегодня, 31 января, не смогла ответить на вопросы“, - уточнил Ларченко. В том числе, как рассказал депутат, проект не учитывает цифр проведенного энергоаудита. Но главное, по его мнению, что в городе есть другие общежития, которые нуждаются в ремонте в большей степени, чем здание на Пушкина, 26. При этом докладчик Анна Вейво ответила депутатам на сессии, что не знакома с ситуацией в других общежитиях города. Кроме этого, замечает Денис, в этом здании на Пушкина, учитывая, что оно находится в центре города рядом с новыми школами и детским садом логично было бы часть комнат переделать в мини-квартиры, например, для одиноких мам с низким уровнем дохода. Они смогли бы иметь хоть и маленькие, но квартиры с собственным туалетом, душем и небольшой кухней. Сейчас же им приходится мыть детей в общем душе на этаже. Денис обращает внимание, что в прошлом году, когда они хотели ремонтировать это общежитие, речь шла как раз об изменении части комнат в такой формат мини-квартир, а не об изменении фасада здания. „Сейчас в нем живет много пенсионеров, но теперь поликлиники рядом нет, логично было бы желающих пенсионеров переселить на Кренгольм, а молодые семьи - на Пушкина ближе к школам, - говорит Ларченко. - Муниципальные общежития должны оказывать социальные услуги, и такой вариант жилья был бы хорошим вариантом. Кроме того, в реновацию город должен вложить и свои деньги тоже, а есть общежития, которые нуждаются в этих средствах в большей степени“.