Выступающий против войны Борис Надеждин сдал в ЦИК подписи для выдвижения в президенты России

Надеждину необходимо было собрать не менее 100 и не более 105 тысяч подписей. При этом из каждого региона России должно было быть не более двух с половиной тысяч подписей.

„Вот здесь стоят коробки, в которых 105 тысяч подписей граждан России, подчеркиваю, собранные на территории Российской Федерации, потому что еще за нас многие десятки тысяч людей подписались за пределами России, граждан России. Мы эти подписи сюда не принесли, но мы их отдельно пересчитаем“, — сказал Надеждин.

Борис Надеждин — единственный политик, открыто выступающий против войны, который идет на выборы президента РФ. Его выдвинула партия „Гражданская инициатива“.

Источники „Медузы“ говорили, что в Кремле „не готовы“ позволить Центризбиркому зарегистрировать на выборах никаких антивоенных политиков.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Пока зарегистрированы четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель КПРФ Николай Харитонов и член партии „Новые люди“ Владислав Даванков.

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