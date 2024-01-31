Правда ли, что в супермаркете в Херсоне ценники продублированы в рублях?

На вирусной записи в кадр попали наклеенные на пакеты ценники на огурцы первого сорта (73,64 грн, или 173 руб. за кг) и тепличные томаты (96,63 грн, или 227 руб. за кг). При этом указано, что овощи были упакованы 19 января 2024 года.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, и уже к 3 марта войска РФ установили контроль над Херсоном. 30 сентября по итогам „референдума“, результаты которого Генассамблея ООН не признала подавляющим большинством голосов, Россия формально аннексировала Херсонскую область вместе с административным центром. Однако уже 11 ноября ВСУ в ходе контрнаступления вернули контроль над городом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявлял , что для Кремля уход российских войск из Херсона никак не поменяет статус Херсонской области.

На видео обратили внимание украинские фактчекеры из изданий „Укринформ“ и „Ґвара медіа“. Они отмечают, что в супермаркетах „АТБ“ не используются подобные наклейки-ценники для овощей и фруктов: продукты из этих категорий за клиентов взвешивают уже на кассе. Такие стикеры, как утверждает „Ґвара медіа“, применяются в сети магазинов только для весовых сладостей и хлебобулочных изделий собственного производства. В качестве доказательства журналисты купили конфеты в одном из супермаркетов „АТБ“ и сравнили реальный ценник с тем, что показан на видео. Оказалось, что на подлинном стикере используется другое оформление и имеется логотип сети „АТБ“, который в ролике отсутствует. Кроме того, супермаркеты используют слово „запаковано“ вместо „упаковано“.

В каталоге товаров на сайте „АТБ“ стоимость килограмма тепличных томатов и тепличных огурцов первого сорта составляет 89,89 и 119,95 грн соответственно. При этом на сайте сети эти позиции указаны во множественном числе (на видео — в единственном), а простые (не тепличные) огурцы первого сорта и вовсе отсутствуют. Отметим, что дополнение „1 сорт“ у огурцов появляется только при поиске на русскоязычной версии сайта. Все цены при этом указаны исключительно в гривнах.

На ценниках из ролика указано, что покупка была совершена в Херсоне в магазине на Вишнёвой улице, д. 159. Однако, согласно карте на сайте „АТБ“, супермаркет сети по такому адресу не располагается. На самом деле магазин на Вишнёвой улице есть, но он находится неподалёку — в доме 157/71.

Наконец, в компании „АТБ-Маркет“ вирусное видео назвали фальшивкой. Так, руководитель департамента коммуникаций корпорации Сергей Демченко заявил „Укринформу“, что информация о ценах в рублях — фейк и в магазинах „АТБ“ в Херсоне такого не было. Журналистка „Ґвара медіа“, в свою очередь, направила вопрос в соцсети компании, где повторили большинство указанных выше аргументов и опровергли, что публикуют стоимость в рублях: „Сеть магазинов „АТБ“ продаёт товар только в государственной валюте — гривне и не сотрудничает со страной-агрессором“.

Распространение этого фейка в Рунете проходило по традиционной схеме: видео в разные пророссийские Telegram-каналы прислал, судя по комментариям, некий анонимный подписчик. Так, наиболее ранняя подобная публикация среди тех, что нашло „Проверено“, появилась 22 января в 17:01 по московскому времени в канале „Шаман Раху“ (3600 просмотров), который ранее фигурировал в десятках наших разборов. Спустя несколько секунд аналогичный пост с пометкой „От читателя в бот“ появился в канале „Газета „Спецназ России“, журнал „Разведчикъ““ (1700 просмотров).

Итог: Фейк