Госдума РФ приняла закон о конфискации имущества за „фейки“

Государственная дума РФ одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества у осужденных по статье о „фейках“ о ВС РФ. Документ был принят единогласно, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента в среду, 31 января.

Спикер Думы Вячеслав Володин на заседании сообщил, что авторами законопроекта являются 395 депутатов. Он указал, что новая норма направлена против находящихся за границей россиян, которые „льют грязь“ на свою страну и участвующих в войне против Украины российских военных. „Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, - лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности“, - заявил он.

Ранее Володин заявлял, что имеющихся в распоряжении мер для борьбы с людьми, выступающими против действий властей РФ, недостаточно.

Документ внесен в Госдуму 22 января

Законопроект о конфискации имущества у осужденных за „фейки“ о российской армии и публичные призывы к дезертирству был внесен в Госдуму 22 января. С инициативой принятия этих поправок выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и главы думских комитетов по безопасности и культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская. В правительстве данную инициативу поддержали.

В документе предусматривается включение двух статей УК РФ в перечень преступлений, за которые предусматривается конфискация имущества - статьи 207.3 о „публичном распространении заведомо ложной информации“ об использовании ВС РФ и об исполнении госорганами своих полномочий, а также статьи 280.4 о „публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства“, например, к дезертирству. Наказание в виде конфискации имущества предполагается применять в случае признания вины граждан в данных преступлениях, если они были совершены по корыстным мотивам. В первом чтении законопроект был принят 24 января.