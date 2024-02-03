Европарламент кишит скандалами. У каждого четвертого депутата в прошлом сомнительное или даже преступное деяние

Почти четверть депутатов Европейского парламента нынешнего созыва когда-либо в своей карьере попадали в новостные ленты по неблаговидным причинам — их преследуют старые или новые скандалы — начиная от лжи и воровства и заканчивая домогательством и коррупцией.