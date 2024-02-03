03.02.2024, 14:30
Европарламент кишит скандалами. У каждого четвертого депутата в прошлом сомнительное или даже преступное деяние(45)
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Почти четверть депутатов Европейского парламента нынешнего созыва когда-либо в своей карьере попадали в новостные ленты по неблаговидным причинам — их преследуют старые или новые скандалы — начиная от лжи и воровства и заканчивая домогательством и коррупцией.
В июне текущего года состоятся выборы в Европейский парламент. В свете этого портал Delfi принял участие в исследовании, посвященном предосудительным поступкам евродепутатов из разных стран. Результаты исследования поднимают вопрос доверия к депутатам.