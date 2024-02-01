МНЕНИЕ | До сих пор ни в одном законопроекте не прописано четко, за что идет оплата учителю

Прослушала в понедельник, 22 января, по радио интервью с участием исполняющей обязанности директора нарвской Пяхклимяэской школы по поводу республиканской забастовки учителей, положения дел в нашем образовании и услышанным осталась недовольна. Очень хочется, чтобы наконец прозвучало мнение не руководства, а рядового учителя.

Желание бастовать у учителей Нарвы есть, но многие из них не бастуют, потому что боятся потерять работу. И это самая главная причина.

Желание бастовать у учителей Нарвы есть, но многие из них не бастуют, потому что боятся потерять работу. И это самая главная причина. Да, есть коллективный договор, но он подписывался не всеми учителями, а только в некоторых школах, и был подписан под давлением.

Во-первых, то, что Нарва не бастует, конечно, связано с тем, что в требованиях бастующих выдвинуто только повышение зарплаты. А какое повышение будет для учителей нашего города, если многие уже получили предписание об увольнении? В Нарве среди представителей администрации разного уровня царит такое неуважение к профессии учителя, что после участия в забастовке многие могли бы лишиться места работы со дня. Причину для увольнения в настоящее время найти нетрудно.

В Нарве среди представителей администрации разного уровня царит такое неуважение к профессии учителя, что после участия в забастовке многие могли бы лишиться места работы со дня.

Во-вторых, не бастуют Нарвские учителя потому, что бастовать на самом деле нужно не только по поводу повышения зарплаты и с требованием к правящей коалиции о выполнении предвыборных обещаний, а об улучшении условий труда учителей в целом.

Я работаю в системе нарвского образования с 1998 года: вначале учителем математики, затем учителем физики. Нельзя сказать, что почасовая работа учителя плохо оплачивается, но она оплачивается только за уроки. Учителю же приходится выполнять гораздо больше работы. Каждый день необходимо следить за почтой от руководителей школы, от других учителей или от родителей и учеников, поддерживать контакты с коллегами из разных проектов, быть в курсе разных мероприятий, конкурсов, викторин и другого. Работа с документами, разработка новых программ, работа с отстающими учащимися, подготовка к олимпиадам и к экзаменам. Все это требует дополнительных часов.