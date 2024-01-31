Легендарная футболистка женской сборной Эстонии завершает карьеру

Банникова дебютировала в женской сборной в марте 2013 года в матче против Люксембурга, выйдя в стартовом составе. В июле того же года она забила свой первый гол за сборную Эстонии, поучаствовав в разгромной победе над сборной Литвы (4:0). За свою карьеру в сборной Банникова забивала еще восемь раз: трижды против Литвы, два раза против Латвии и по одному разу против Фарерских островов, Черногории и Казахстана.

Футболистка, родившаяся в Пярну, начала свою карьеру в тартуском клубе „Таммека“. В том же году, когда она дебютировала в сборной, Банникова перешла в клуб „Пярну“, где отыграла пять сезонов. Затем она отправилась в „Наполи“. В своем единственном зарубежном сезоне она провела на поле 21 матч и забила один гол. Двумя последними клубами Банниковой были пярнуский „Вапрус“, и сакуский „Спортинг“. В последнем она играла в минувшем сезоне, отыграв 22 матча в женской высшей лиге чемпионата Эстонии и забив 8 голов. Банникова также помогла „Спортингу“ занять второе место в чемпионате, выиграть Кубок Эстонии и занять третье место в Балтийской лиге.

В 2021 году Банникова получила дебютную „Аннику“, которая присуждается за самый красивый гол в составе женской сборной Эстонии в предыдущем календарном году. В том же году Банникова была признана лучшей футболисткой года среди женщин и лучшей футболисткой года в женском чемпионате Эстонии по футболу.

В октябре прошлого года в выездном матче Лиги наций против Армении Кристина Банникова провела свой сотый матч в составе женской сборной Эстонии.

Свой последний матч за женскую сборную Банникова проведет осенью этого года, точная дата еще не определена.

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