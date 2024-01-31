В Санкт-Петербурге беспилотник упал на территории завода „Невский мазут“

По данным „Фонтанки“, БПЛА подбили зенитно-ракетным комплексом С-400 над Колпино в 4:20, передает „Медуза“. Однако дрон продолжил полет и упал лишь спустя полчаса на территории завода на Глухоозерском шоссе (около 20 километров от Колпино).

„По предварительным данным, серьезного пожара не случилось, три пустых цистерны быстро потушили“, — пишет „Фонтанка“. Позднее издание сообщило, что обломками беспилотника повредили припаркованные на территории „Невского мазута“ автомобили.

Также газета отметила, что аэропорт Пулково приостановил прием и отправку рейсов в период с 03:53 по 05:11.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в ночь на 31 января люди, живущие в районе Глухоозерского шоссе, слышали „громкий хлопок“ (так власти РФ называют взрывы — прим. „Медузы“). „На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств. Пострадавших нет. Существенного вреда имуществу не причинено“, — заявил Беглов.

В Минобороны произошедшее пока не комментировали. При этом утром в ведомстве заявили, что ночью силы ПВО сбили один беспилотник в Псковской области.

В порту Усть-Луга Ленинградской области в ночь на 21 января загорелся терминал компании „Новатэк“. Российские телеграм-каналы и СМИ писали, что предприятие атаковали беспилотники. В частности, „Фонтанка“ сообщала, что силы ПВО в Ленинградской области засекли два БПЛА. В самой компании позднее заявили, что причиной пожара на терминале стало „внешнее воздействие“. По данным источников украинских изданий, атака беспилотников в Ленинградской области была организована СБУ.

В конце января власти Псковской, Новгородской и Ленинградской областей объявили о том, что в ближайшие несколько дней в регионах в ночное время не будет работать мобильный интернет LTE, объяснив это техническими работами. Источники „Коммерсанта“ связывали отключение мобильного интернета в регионах с необходимостью „донастройки оборудования силовых ведомств для антидроновой и противовоздушной обороны“.

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