„Ту-туу! Би-биип!“ Гид Александр Опенко рассказал об истории нарвского транспорта
Нарвский гид Александр Опенко продолжает удивлять горожан и придумывает новые экскурсии. Символично, что перед закрытием автомобильного движения по пограничному мосту Опенко предложил отправиться на автобусе по Нарве и окрестностям, чтобы узнать историю местного транспорта.
Идея провести большую тематическую экскурсию возникла у Опенко еще летом. В августе он устраивал для компании Lux Express несколько коротких экскурсий на ретроавтобусе. Они были посвящены истории нарвского общественного транспорта. „Мне показалась, что тему можно развить, и в течение пяти месяцев я собирал различный материал для проведения новой экскурсии, которую назвал „Ту-туу! Би-биип! Или история Нарвского транспорта“, - рассказал Александр Опенко RusDelfi. - Искать материал мне помогали мои замечательные коллеги - любители истории Нарвы. Я выражаю особую благодарность географу Сергею Шаркову и филокартисту Леониду Пушкову за помощь в поиске материала для экскурсии“.
Опенко собрал много фотографий, газетных статей, рекламных проспектов, расписаний общественного транспорта, чтобы увлечь участников экскурсии своим рассказом. „Конечно, история транспорта переплетается с судьбами нарвитян и гостей города, а это всегда очень интересно и эмоционально, так как касается конкретных людей“, - считает Александр.
Тема познавательного путешествия по Нарве посвящена транспорту, и гид предположил, что логично ее проводить, используя транспорт. „Зимой путешествие на автобусе по Нарве - это комфортно“, - решил Опенко. И вот уже у нарвского порта заказанный им автобус ждал 50 участников экскурсии. Кстати, собралась такая значительная для Нарвы группа за неделю. Многие приехали специально в приграничный город ради этого небольшого исторического путешествия.
„Мы начали от речного порта, проехали через весь город и даже выехали за его пределы, - рассказал о своем новом маршруте Александр Опенко. - По району так называемой Старой Нарвы мы прогулялись около 30-40 минут пешком и закончили экскурсию у дома, построенного в XVII веке по адресу Койдула, 3 А. Я показал, где извозчики, а позднее таксисты в начале XX века ждали своих пассажиров, где были автобусные остановки, рассказал, куда с них можно было отправиться“.
Пока участники экскурсии ехали в автобусе, гид рассказал, какие были пароходы и что стало с некоторыми из них, когда они завершили свою „карьеру“, в каком году и при каких обстоятельствах в Нарву прибыл первый поезд, как жители Санкт-Петербурга путешествовали в новых вагонах до Нарвы, чтобы потом взять извозчика, доехать до порта и оттуда - на пароходе до Гунгербурга. Как местные жители удивлялись омнибусам, когда появились в Нарве первые таксомоторы и сколько раз они попадали в аварии, кто создал первый „автопарк“ и т.п.
Попутно участники экскурсии узнали много историй из жизни людей не только прошлого и позапрошлого века, но и факты о людях, живших на территории рядом с современной Нарвой 9000 лет назад.
„Классные впечатления, мне было интересно послушать истории Александра еще и потому, что я сам инструктор по вождению, интересно, кто учил этих таксистов, которые бились тут в Нарве, - смеется Роман, участник экскурсии, делясь впечатлениями. - Мы с женой жители этого района около реки, теперь новыми глазами смотрим на те дорожки, которыми ходим каждый день“.
„А мне было интересно узнать, что устье реки начиналось раньше совсем в другом месте, - говорит Елена, жена Романа. - Неожиданно было узнать, что тут недалеко были обнаружены кости кита“.
„Интересно очутиться в прошлом, с удовольствием послушал истории гида“, - поделился впечатлениями Сергей. „Здорово, что нам показали открытки, сразу представляешь себе, как люди здесь жили, работали, развлекались“, - добавила Светлана, жена Сергея.
Например, вот история, рассказанная гидом о первом зарегистрированном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Гунгербурге 25 августа 1913 года. Событие, по словам Опенко, описывается в книге „Automotokroonika. Tsaariaeg“.
„Была теплая летняя ночь, Курзал сиял сотнями огней, отдыхающие веселились в ресторане и в бальном зале. Примерно около часа ночи из центрального входа вышла подвыпившая женщина, петербурженка по имени Надежда Вотье. Она пересекла круглую клумбу возле Курзала и подошла к стоянке конных экипажей, чтобы взять извозчика и ехать домой. Желая ехать на Меррекюльскую улицу, она спросила извозчика о цене. Тот сказал, что 50 копеек. Женщине запрашиваемая цена показалась очень высокой, и она сказала, что поедет только за 30 копеек. Извозчик не уступал и стоял на своем. Надежда Вотье стала ругаться, размахивать в возмущении руками и, оступившись, потеряла равновесие. В это время по кольцу на своем автомобиле „Опель“ ехал Имант Паап, который подрабатывал частным извозом. Имант Паап был одним из первых владельцев автомобилей в Нарве. В то время цена нового автомобиля достигала 4000 рублей. Баснословные деньги! К несчастью, заднее крыло автомобиля зацепило оступившуюся женщину, и она упала затылком на булыжную мостовую. Нога женщина застряла под задним колесом автомобиля. Находившиеся рядом извозчики достали ногу женщины из-под колес и отнесли Надежду в буфет Курзала. Она громко стонала. Послали за доктором Зальцманом, который оказал пострадавшей первую помощь. Пригласили даже хирурга военно-медицинской академии из Петербурга, профессора Бухмановича, который отдыхал в это время в Гунгербурге. Однако даже его усилия оказались тщетны. Женщина умерла около 10 утра. Вскрытие показало, что у нее был перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Эта трагическая история потрясла Гунгербург и Нарву. Газеты писали, что если бы женщина не начала торговаться насчет цены поездки, то была бы жива. Ценой жизни стали 20 копеек“.
Александр Опенко планирует проводить эту экскурсии регулярно, примерно один раз в квартал, чередуя ее с другими своими тематическими экскурсиями.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.