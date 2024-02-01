„Ту-туу! Би-биип!“ Гид Александр Опенко рассказал об истории нарвского транспорта

„Была теплая летняя ночь, Курзал сиял сотнями огней, отдыхающие веселились в ресторане и в бальном зале. Примерно около часа ночи из центрального входа вышла подвыпившая женщина, петербурженка по имени Надежда Вотье. Она пересекла круглую клумбу возле Курзала и подошла к стоянке конных экипажей, чтобы взять извозчика и ехать домой. Желая ехать на Меррекюльскую улицу, она спросила извозчика о цене. Тот сказал, что 50 копеек. Женщине запрашиваемая цена показалась очень высокой, и она сказала, что поедет только за 30 копеек. Извозчик не уступал и стоял на своем. Надежда Вотье стала ругаться, размахивать в возмущении руками и, оступившись, потеряла равновесие. В это время по кольцу на своем автомобиле „Опель“ ехал Имант Паап, который подрабатывал частным извозом. Имант Паап был одним из первых владельцев автомобилей в Нарве. В то время цена нового автомобиля достигала 4000 рублей. Баснословные деньги! К несчастью, заднее крыло автомобиля зацепило оступившуюся женщину, и она упала затылком на булыжную мостовую. Нога женщина застряла под задним колесом автомобиля. Находившиеся рядом извозчики достали ногу женщины из-под колес и отнесли Надежду в буфет Курзала. Она громко стонала. Послали за доктором Зальцманом, который оказал пострадавшей первую помощь. Пригласили даже хирурга военно-медицинской академии из Петербурга, профессора Бухмановича, который отдыхал в это время в Гунгербурге. Однако даже его усилия оказались тщетны. Женщина умерла около 10 утра. Вскрытие показало, что у нее был перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Эта трагическая история потрясла Гунгербург и Нарву. Газеты писали, что если бы женщина не начала торговаться насчет цены поездки, то была бы жива. Ценой жизни стали 20 копеек“.