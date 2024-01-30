Правдива ли история о почтальоне, которого приговорили к почти 400 000 лет тюрьмы за недоставленные письма?

Как можно узнать из испанской прессы начала 1970-х годов, 18-летний Габриэль Марч Гранадос (а не Грандос) устроился на работу почтальоном на острове Мальорка в январе 1968-го. Спустя два года его уволили из-за обнаруженных в работе мужчины нарушений.

Обладателем самого длительного срока, выраженного в пожизненных заключениях (161), считается американец Терри Николс, участник теракта 1995 года в Оклахома-Сити. В абсолютном же выражении максимальный срок получила жительница Таиланда Чамой Типьясо, которой за участие в финансовой пирамиде в 1989 году присудили 141 078 лет лишения свободы. Впрочем, тайское законодательство предполагает условно-досрочное освобождение за преступления, связанные с мошенничеством, через 20 лет, а с учётом пересмотров дела Типьясо вышла на свободу уже в 1993 году.

В некоторых странах приговоры в отношении людей, которых признали виновными в совершении сразу нескольких преступлений, подразумевают суммирование наказаний по всем доказанным эпизодам — в результате преступники отправляются в тюрьму на сотни лет или даже несколько пожизненных сроков. Такая практика характерна для стран с англосаксонской правовой системой (США, Великобритании, Канады и др.). В Испании , России и других государствах, которые относятся к романо-германской правовой семье, наказания за несколько преступлений также могут складывать полностью или частично, но общий срок лишения свободы не может превышать установленный законом лимит.

Как сообщается в публикациях, самый длинный тюремный срок в истории получил в 1972 году почтальон Габриэль Марч Грандос из испанской Пальма-де-Мальорки. За время своей работы он якобы не доставил по адресу и уничтожил 42 768 писем, за что был приговорён к 384 912 годам тюрьмы. Некоторые источники утверждают, что Грандоса должны были выпустить через 40 лет (в 2012 году), иные — что испанец по сей день находится за решёткой.Об этом случае в разные годы писали „ Аргументы и факты “, Adme , JoyReactor , „ Фактрум “ „ Рамблер “, TravelAsk и др. В соцсетях некоторые публикации с байкой про испанского почтальона набрали более 100 000 просмотров.

Почтовое отделение Пальма-де-Мальорки решило сообщить о них в правоохранительные органы. Полицейское расследование установило, что Гранадос за время своей работы не доставил адресатам в общей сложности 42 768 писем, из которых 30 850 обычных и 4868 срочных собственноручно вскрыл. Испанец присвоил чеки на сумму $9536, 237 000 песет, 1328 шведских крон и 20 немецких марок (в сумме это около €50 000 в современном эквиваленте). Прокурор предложил отправить Гранадоса в тюрьму на срок 384 912 лет (по девять лет за каждое из недоставленных писем), а также взыскать штраф в размере 341,5 млн песет (€19 млн в современных деньгах).

На суде почтальон раскаялся в совершённых деяниях. Молодого человека признали виновным в ненадлежащем хранении документов и краже, однако судья квалифицировал действия обвиняемого как продолжаемые преступления, а не тысячи отдельных нарушений. Гранадоса приговорили к лишению свободы сроком на 14 лет и два месяца, а также штрафу в 9000 песет. Дальнейшая судьба почтальона доподлинно не известна — по всей видимости, отсидев свой срок, он вышел на свободу. В 2015 году суд Пальма-де-Мальорки рассматривал дело об исчезновении человека с теми же именем, фамилией и годом рождения на основании заявления его дочери, не имевшей вестей об отце на протяжении последних 13 лет.

Что касается фотографии мужчины, которая сопровождает многие истории об этом случае, то на ней изображён не Гранадос.

На самом деле это Дадли Уэйн Кайзер, который в 1981 году был приговорён к 10 000 годам лишения свободы за убийство своей жены и даже попал в „Книгу рекордов Гиннесса“ как обладатель самого сурового приговора за одно преступление. Впрочем, впоследствии американцу дали пожизненные сроки ещё за два убийства.

Таким образом, испанского почтальона Габриэля Гранадоса не приговаривали к 384 912 годам заключения за недоставленные письма — такого наказания требовала сторона обвинения, причём судили мужчину в том числе за кражу чеков из отправлений. В действительности же его осудили на 14 лет и два месяца. Кроме того, история Гранадоса распространяется с некорректной фотографией.

Итог: Полуправда