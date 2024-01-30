Из президентской гонки в России выбыли два претендента

Председатель партии „Российский общенародный союз“ Сергей Бабурин объявил, что снял свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом во вторник, 30 января, сообщил Центризбирком РФ.

„Интерфакс“ уточняет, что политик заявил о выходе из предвыборной гонки уже после сдачи в ЦИК 19 коробок с подписями в поддержку его кандидатуры. Свой шаг он объяснил тем, что „в трудный для родины час не время дробить силы народа“, и призвал „всех национально ориентированных граждан России“ голосовать за действующего президента, баллотирующегося на пятый срок, Владимира Путина.

Свиридова не набрала нужного количества подписей

В тот же день в Демократической партии России (ДПР) сообщили, что из гонки за пост главы государства выбывает еще один претендент: выдвинутая этой партией Ирина Свиридова. Председатель ДПР Александр Зорин пояснил ТАСС, что ей не удалось набрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.

Таким образом, за пост президента РФ продолжают бороться девять претендентов. Четверых из них ЦИК уже зарегистрировал в качестве кандидатов, еще один - председатель „Коммунистов России“ Сергей Малинкович - сдал в Центризбирком подписные листы и ожидает регистрации. Еще у четверых, в том числе у представителя партии „Гражданская сила“ Бориса Надеждина, поддержанного непарламентской оппозицией благодаря его антивоенным высказываниям, есть срок до вечера 31 января, чтобы подать подписи в свою поддержку.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.

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