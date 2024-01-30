Правдивы ли сообщения об убийстве в Украине двух сотрудников военкомата?
В январе 2024 года в российских СМИ и соцсетях распространили две истории об убийстве украинских военкомов: одного из них якобы застрелили при исполнении, а второго зарезали после работы. Мы проверили приводимые при этом доказательства.
Видео из неназванного украинского города
С 15 января в Рунете начала распространяться двухсекундная запись предполагаемого убийства сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). Многочисленные российские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что ролик опубликовала Национальная полиция Украины (НПУ).Газета „Комсомольская правда“ так описывает происходящее на видео: „Лестничная клетка. Представитель военкомата звонит в дверь, она приоткрывается, и ему в грудь упирается рука с пистолетом. Всё снимает видеокамера на лестничной площадке, которая фиксирует происходящее без звука. Сотрудник ТЦК не успевает ни сказать хоть слово, ни достать повестку. Пистолет в грудь в упор, и желавший войти в дверь сотрудник падает мешком навзничь, второй сотрудник ТЦК, сопровождавший его, подхватывается и убегает из поля зрения камеры. Полиция разместила эту запись в интернете, сообщив, что сотрудник ТЦК был убит в результате этого выстрела…“Аналогичные заметки появились в газетах „Московский комсомолец“ и „Аргументы и факты“ (дважды), на сайтах „Общественной службы новостей“, „Общенационального телевидения“ и на „Пикабу“. Вирусный ролик разместили Telegram-каналы „Поздняков 3.0“ (274 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Два майора“ (225 000), „Наблюдатель“ (210 000), „Украина.ру“ (145 000), „Первый народный“ (134 000), „Z-News | Армия 🅉 18+„ (112 000), „Александр Семченко“ (93 000), „Патрон“ (58 000 на момент удаления), „Денаzификация Украины“ (56 000), „Инфач“ (47 000), „Укропский фреш“ (40 000) и Voblya 18+ (24 000), а также паблики во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут).
Ни в одной упомянутой выше публикации не сообщается место и/или время съёмки, а также не приводятся ссылки на публикации НПУ. По качеству и продолжительности видео определить локацию или имена действующих лиц также не представляется возможным. „Проверено не удалось найти подобный ролик на ресурсах Нацполиции. Напротив, 16 января на своём сайте и в соцсетях украинское ведомство опубликовало опровержение, где назвало вирусную запись фейком. При этом пресс-служба Нацполиции обратила внимание на детали, указывающие на то, что видео сфабриковано:
— не отражены характерные признаки, присущие выстрелу из огнестрельного оружия;— надписи на жилете запечатлённого лица неразборчивы, вероятно, написаны иностранными буквами, а работники ТЦК СП (и социальной поддержки. — Прим. ред.) при исполнении служебных обязанностей ходят в камуфлированной одежде и без светоотражающих жилетов;— водяной знак на видео — подделка под вотермарку НПУ и не соответствует той, которой маркируются официальные ролики.Кроме того, в полицию не поступало никаких сообщений об убийстве или ранении работника ТЦК СП.
„Проверено“ подтверждает третий аргумент НПУ про несоответствие логотипов. Мы сравнили вотермарку из вирусного видео (точнее, её фрагмент, поскольку запись кадрирована) с теми, что стоят на официальных материалах Нацполиции. Оказалось, что знак на распространяемой записи отличается от тех, которыми пресс-служба НПУ обычно маркирует свои фотографии и ролики: разнятся как положение букв относительно эмблемы, так и пропорции элементов. В других разборах „Проверено“ не раз указывало, что авторы фейков часто совершают ошибки при копировании символики, включая подобные логотипы.
Однозначно определить первоисточник, с которого началось распространение ролика, сложно ввиду разнообразия подписей к видео. Однако наиболее ранняя публикация среди тех, что смогло отследить „Проверено“, появилась 15 января в 13:34 по московскому времени в небольшом Telegram-канале „Южный фронт“. Тем не менее пост набрал почти 139 000 просмотров благодаря репосту канала Reverse Side Of The Medal.
Таким образом, Национальная полиция Украины заявляет, что не имеет никакого отношения к вирусному видео. По словам представителей ведомства, эта запись — фейк, что подтверждают косвенные детали и неверная вотермарка. И хотя мы не можем на 100% подтвердить, что на ролике не запечатлено настоящее убийство сотрудника военкомата, можно с большой долей вероятности утверждать, что это фальшивка.
Итог: Скорее всего, неправда
Фото из Харьковской области
22 января появились сообщения о новом убийстве сотрудника военкомата, на этот раз якобы под Харьковом. Российские СМИ и блогеры утверждают, что в совершении преступления полиция подозревает отца „насильно мобилизованного“ украинца. Якобы по версии следствия, убийство было местью за отправку сына на фронт. В большинстве публикаций приводится фото тела, на снимке есть логотип пресс-службы харьковской прокуратуры.Вот так историю изложили в Telegram-канале издания „Украина.ру“ (131 000 просмотров): „Вчера (21 января. — Прим. ред.) стало известно, что харьковская прокуратура задержала 70-летнего жителя села Дубовка, который убил одного из сотрудников ТЦК (военкомата), причастного к насильственному задержанию его сына и отправке на фронт без медицинской проверки. Местные жители рассказывают, что мобилизованный сын задержанного болеет астмой и не может быть призван в ВСУ. Однако местные военкомы на глазах отца скрутили его, отвезли в военкомат, выдали форму и отправили под Купянск без медосмотра и прохождения курсов боевой подготовки. Сгоряча мститель выследил одного из тэцэкашников, нанёс несколько ударов кухонным ножом в шею и отвёз тело на ж/д пути, пытаясь представить это самоубийством. Теперь дед находится под стражей без права внесения залога. Вот до чего Зеленский довёл население своей страны: люди готовы убивать военкомов, лишь бы не ехать на фронт и не умирать за интересы киевского режима…“Аналогичные записи разместили и другие каналы, среди которых „Мир сегодня с „Юрий Подоляка““ (1,6 млн просмотров), „Ne.Сахар“ (267 000), „Шейх Тамир“ (139 000), „Пуля“ (117 000), „Александр Семченко“ (81 000), „Мисливец Lite“ (79 000), lpr 1 (76 000), „Спецоперация Z“ (68 000), „Пригожин 2023“ (64 000), „Запорожский фронт“ (56 000), „На Передоvой“ (49 000), „Злой журналист“ (49 000), „Семён Пегов | War Gonzo“ (45 000), „Кипяток“ (41 000), „Новая 🅉 Украина“ (36 000), „Ищи хохлов 18+„ (35 000), „Батькович“ (30 000) и „Объективный Евген“ (28 000). Заметки об убийстве военкома появились на сайтах газет „Московский комсомолец“ и „Аргументы и факты“ (дважды), „Общественной службы новостей“, а также News.ru, „Федерал пресс“, „Донпресс“, „Главный региональный“, „Военное обозрение“ и „Репортёр“. Кроме того, история стала популярной в пабликах во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут).
Для начала „Проверено“ постаралось найти первоисточник новости об убийстве сотрудника ТЦК в селе Дубовка. Наиболее ранняя публикация, которую нам удалось отследить, появилась 22 января в 17:18 по московскому времени в пророссийском Telegram-канале „Укропский фреш“ (37 000 просмотров), где также размещали разобранный выше ролик. Кроме того, авторы многих постов и заметок в СМИ ссылались именно на этот блог. Ранее „Укропский фреш“ неоднократно упоминался в наших разборах, а также в опровержениях других фактчекеров.
С помощью обратного поиска по вирусному изображению „Проверено“ установило, что фото подлинное — его на самом деле опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Однако, как утверждают в ведомстве, обстоятельства смерти мужчины, чьё тело запечатлено на снимке, отличаются от тех, что тиражируют пророссийские медиа. Во-первых, на ресурсах украинских госорганов сообщения об убийстве и задержании подозреваемого появились 19 января, а не 21-го. Во-вторых, в официальных сводках нет никаких упоминаний того, что жертва работала в ТЦК, а предполагаемый убийца мстил за своего мобилизованного сына.
По данным украинской прокуратуры, труп 57-летнего мужчины со следами насильственной смерти обнаружили 18 января в Харьковском районе на железнодорожных путях. Сообщается, что убийство совершил 70-летний знакомый потерпевшего. По версии следствия, вечером 17 января мужчины распивали алкогольные напитки в частном доме в селе Дубовка. Между приятелями возник конфликт на бытовой почве, в процессе которого один из них схватил кухонный нож и нанёс жертве несколько ударов в шею, в результате чего потерпевший погиб на месте. Затем подозреваемый решил замаскировать преступление под самоубийство: на санках отвёз труп на железнодорожную станцию и скинул на путь, чтобы тело переехал поезд.
19 января об этой истории также сообщили ресурсы полиции Харьковской области, где тоже указали, что мужчина зарезал своего собутыльника во время ссоры. Приводились и две дополнительные фотографии: одна с места происшествия, другая — с задержанным в отделении. Украинские СМИ при освещении преступления также не упоминали ни место работы погибшего, ни наличие у подозреваемого мобилизованного сына-астматика.
Таким образом, харьковские правоохранительные органы не сообщали о задержании 70-летнего мужчины, который устроил расправу над сотрудником ТЦК, ответственным за насильственный призыв его сына без медицинской проверки. По версии полиции и прокуратуры, убийство произошло во время бытового конфликта двух товарищей, распивавших алкоголь.
Итог: Неправда