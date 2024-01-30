Правдивы ли сообщения об убийстве в Украине двух сотрудников военкомата?

Ни в одной упомянутой выше публикации не сообщается место и/или время съёмки, а также не приводятся ссылки на публикации НПУ. По качеству и продолжительности видео определить локацию или имена действующих лиц также не представляется возможным. „Проверено не удалось найти подобный ролик на ресурсах Нацполиции. Напротив, 16 января на своём сайте и в соцсетях украинское ведомство опубликовало опровержение, где назвало вирусную запись фейк ом. При этом пресс-служба Нацполиции обратила внимание на детали, указывающие на то, что видео сфабриковано:

Таким образом, Национальная полиция Украины заявляет, что не имеет никакого отношения к вирусному видео. По словам представителей ведомства, эта запись — фейк, что подтверждают косвенные детали и неверная вотермарка. И хотя мы не можем на 100% подтвердить, что на ролике не запечатлено настоящее убийство сотрудника военкомата, можно с большой долей вероятности утверждать, что это фальшивка.

Однозначно определить первоисточник, с которого началось распространение ролика, сложно ввиду разнообразия подписей к видео. Однако наиболее ранняя публикация среди тех, что смогло отследить „Проверено“, появилась 15 января в 13:34 по московскому времени в небольшом Telegram-канале „Южный фронт“. Тем не менее пост набрал почти 139 000 просмотров благодаря репосту канала Reverse Side Of The Medal.

„Проверено“ подтверждает третий аргумент НПУ про несоответствие логотипов. Мы сравнили вотермарку из вирусного видео (точнее, её фрагмент, поскольку запись кадрирована) с теми, что стоят на официальных материалах Нацполиции. Оказалось, что знак на распространяемой записи отличается от тех, которыми пресс-служба НПУ обычно маркирует свои фотографии и ролики: разнятся как положение букв относительно эмблемы, так и пропорции элементов. В других разборах „Проверено“ не раз указывало, что авторы фейков часто совершают ошибки при копировании символики, включая подобные логотипы.

— не отражены характерные признаки, присущие выстрелу из огнестрельного оружия;— надписи на жилете запечатлённого лица неразборчивы, вероятно, написаны иностранными буквами, а работники ТЦК СП (и социальной поддержки. — Прим. ред.) при исполнении служебных обязанностей ходят в камуфлированной одежде и без светоотражающих жилетов;— водяной знак на видео — подделка под вотермарку НПУ и не соответствует той, которой маркируются официальные ролики.Кроме того, в полицию не поступало никаких сообщений об убийстве или ранении работника ТЦК СП.

Для начала „Проверено“ постаралось найти первоисточник новости об убийстве сотрудника ТЦК в селе Дубовка. Наиболее ранняя публикация, которую нам удалось отследить, появилась 22 января в 17:18 по московскому времени в пророссийском Telegram-канале „Укропский фреш“ (37 000 просмотров), где также размещали разобранный выше ролик. Кроме того, авторы многих постов и заметок в СМИ ссылались именно на этот блог. Ранее „Укропский фреш“ неоднократно упоминался в наших разборах, а также в опровержениях других фактчекеров.

С помощью обратного поиска по вирусному изображению „Проверено“ установило, что фото подлинное — его на самом деле опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Однако, как утверждают в ведомстве, обстоятельства смерти мужчины, чьё тело запечатлено на снимке, отличаются от тех, что тиражируют пророссийские медиа. Во-первых, на ресурсах украинских госорганов сообщения об убийстве и задержании подозреваемого появились 19 января, а не 21-го. Во-вторых, в официальных сводках нет никаких упоминаний того, что жертва работала в ТЦК, а предполагаемый убийца мстил за своего мобилизованного сына.

По данным украинской прокуратуры, труп 57-летнего мужчины со следами насильственной смерти обнаружили 18 января в Харьковском районе на железнодорожных путях. Сообщается, что убийство совершил 70-летний знакомый потерпевшего. По версии следствия, вечером 17 января мужчины распивали алкогольные напитки в частном доме в селе Дубовка. Между приятелями возник конфликт на бытовой почве, в процессе которого один из них схватил кухонный нож и нанёс жертве несколько ударов в шею, в результате чего потерпевший погиб на месте. Затем подозреваемый решил замаскировать преступление под самоубийство: на санках отвёз труп на железнодорожную станцию и скинул на путь, чтобы тело переехал поезд.

19 января об этой истории также сообщили ресурсы полиции Харьковской области, где тоже указали, что мужчина зарезал своего собутыльника во время ссоры. Приводились и две дополнительные фотографии: одна с места происшествия, другая — с задержанным в отделении. Украинские СМИ при освещении преступления также не упоминали ни место работы погибшего, ни наличие у подозреваемого мобилизованного сына-астматика.

Таким образом, харьковские правоохранительные органы не сообщали о задержании 70-летнего мужчины, который устроил расправу над сотрудником ТЦК, ответственным за насильственный призыв его сына без медицинской проверки. По версии полиции и прокуратуры, убийство произошло во время бытового конфликта двух товарищей, распивавших алкоголь.

Итог: Неправда