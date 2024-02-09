За рубежом
09.02.2024, 16:45

„Жалобы Путину не помогли, от людей осталась просто каша“. Что случилось с первыми россиянами, мобилизованными на фронт осенью 2022 года?

 

  • Мобилизованных привезли на линию фронта и бросили в поле без какого-либо укрытия

  • Был приказ беречь технику, насчет людей такого приказа не поступало

  • Бежавшие мобилизованные попали в тюрьму к „своим“, где подвергались пыткам

Как только в Сватово прибыли первые мобилизованные, они начали публиковать в социальных сетях просьбы о помощи.
Как только в Сватово прибыли первые мобилизованные, они начали публиковать в социальных сетях просьбы о помощи.
ФОТО: Kuvatõmmis/YouTube/Rus_GamerPro

В телефонном разговоре один мобилизованный признался родственникам, что в строю осталось всего около 70 человек из их полка численностью до 2000 человек, а другой военнослужащий сообщил родным, что от каждого из трех полков осталось около 60 человек.

Delfi поговорил с российским журналистом-расследователем Ириной Долининой, которой удалось узнать о страшной судьбе российских мобилизованных.

Осенью 2022 года, когда украинские военные освободили Харьковскую и Херсонскую области, российская армия попыталась остановить украинское наступление в Луганской области. Для этого на фронт в районе города Сватово были отправлены тысячи неподготовленных мобилизованных.

RusDelfi
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