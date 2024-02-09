09.02.2024, 16:45
„Жалобы Путину не помогли, от людей осталась просто каша“. Что случилось с первыми россиянами, мобилизованными на фронт осенью 2022 года?
Мобилизованных привезли на линию фронта и бросили в поле без какого-либо укрытия
Был приказ беречь технику, насчет людей такого приказа не поступало
Бежавшие мобилизованные попали в тюрьму к „своим“, где подвергались пыткам
ФОТО: Kuvatõmmis/YouTube/Rus_GamerPro
В телефонном разговоре один мобилизованный признался родственникам, что в строю осталось всего около 70 человек из их полка численностью до 2000 человек, а другой военнослужащий сообщил родным, что от каждого из трех полков осталось около 60 человек.
Delfi поговорил с российским журналистом-расследователем Ириной Долининой, которой удалось узнать о страшной судьбе российских мобилизованных.