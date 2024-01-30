Покаяться и стать на колени. Как власти зовут белорусов из-за границы и преследуют их
Белорусские власти призывают активистов, покинувших страну после протестов 2020 года, вернуться домой. Взамен они обещают смягчить наказание или даже прекратить уголовное преследование за оппозиционную деятельность. Однако десятки белорусов, последовавших этому совету, оказались не у себя дома, а в тюрьмах – некоторых задерживали прямо на границе.
Только в прошлом году силовики арестовали более 200 человек, пытавшихся вернуться в Беларусь, говорится в отчете правозащитного центра „Вясна“.
Учитывая, что о многих политических делах становится известно постфактум, эта цифра, вероятно, занижена.
По данным правозащитников, причиной для преследования может стать любая информация, связанная с президентскими выборами 2020 года: от фотографий с протестов, до комментариев в соцсетях и снимков БЧБ-флагов.
Негативное высказывание об Александре Лукашенко в интернете может обернуться несколькими годами колонии.
„Силовики высаживают белорусов из рейсовых автобусов, встречают их на автобусных или железнодорожных вокзалах или приходят за ними уже домой после возвращения“, — пишет „Вясна“.
Выступая со своим традиционным обращением к народу и парламенту в 2022 году, Александр Лукашенко призвал „беглых“ (так он называет оппозиционеров) „покаяться и стать на колени“.
„Хочу им сказать: „Дальше будет хуже. Поэтому ползком на коленях, домой“!“ — добавил Лукашенко.
Вскоре после этого в стране появилась специальная „комиссия по возвращению“, рассматривающая обращения белорусов, якобы совершивших правонарушения с января 2020 года и покинувших страну.
В ответ на „чистосердечное признание“ члены комиссии обещают заявителю смягчить наказание, а то и вовсе прекратить уголовное или административное преследование.
Генпрокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что только в 2023 году в комиссию поступило 150 заявок.
Изначально комиссия должна была прекратить работу в конце декабря 2023 года, однако недавно генпрокурор сообщил, что Александр Лукашенко поддержал ее продление еще на год.
Обещали не трогать и задержали прямо на границе
Сутулый мужчина в черном худи сидит в узкой комнате. Ее стены окрашены в синий цвет, единственное крошечное окно закрыто решеткой. Уставшее лицо мужчины покрывает щетина.
Это – 53-летний Александр Куликов. Он дает интервью презентабельному корреспонденту провластного телеканала, сидя на нарах в собственной камере.
Куликов рассказывает, как уехал в Польшу, чтобы вступить в воющий на стороне Украины белорусский „полк Калиновского“ и пройти боевую подготовку под Киевом.
После событий 2020 года Александр Куликов покинул Беларусь, опасаясь политического преследования, однако вернулся после того, как в „комиссии по возвращению“ ему пообещали избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
По информации правозащитного центра „Вясна“, Куликов не успел даже доехать до дома – вопреки обещаниям властей, его задержали прямо на польско-белорусской границе.
Вскоре Куликова приговорили к трем годам колонии за оскорбление Александра Лукашенко, но на этом его преследование не закончилось.
В Могилевском областном суде прошел закрытый процесс еще по трем статьям уголовного кодекса в отношении Куликова, включая „создание экстремистского формирования“ и „участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании“.
В общей сложности Александр Куликов был приговорен к 4,5 годам колонии.
В декабре прошлого года правозащитники писали еще об одном громком деле, связанном с осуждением гражданина Беларуси, вернувшегося домой.
Речь идет об активистке Александре Каско.
Как у Куликов, Каско вернулась из Польши – это произошло в феврале 2023 года. Правоохранители ее задержали почти сразу и дали 10 суток за „распространение экстремистских материалов“, пиcали правозащитники.
На свободу Александра так и не вышла — на нее завели уголовное дело сразу по восьми статьям, включая „содействие экстремистской деятельности“ и „клевету на Лукашенко“.
По этим делам суд приговорил Краско, внесенную КГБ Беларуси в „террористический список“, к 10 годам колонии.
В середине января 2024 года суд в Минске приговорил вернувшуюся из Швеции активистку Галину Краснянскую к пяти годам колонии. Правозащитники писали, что власти преследовали ее за пожертвования белорусским добровольцам, воюющим в Украине.
В прошлом году суд в Бресте признал еще одного вернувшегося на родину белоруса Игоря Немировича виновным в клевете на Александра Лукашенко за фото в сторис в инстаграме. Его приговорили к году колонии.
Ранее Немирович обращался в комиссию по возвращению – по версии пропагандистских телеграм-каналов, он отправил письмо по электронной почте и, не дождавшись ответа, на следующий день поехал в Беларусь.
„Даже не пришлось вставать на колени“
В отличие от правозащитников, белорусские государственные СМИ публикуют истории вернувшихся белорусов со счастливым концом.
„Когда я обратился в комиссию по возвращению, одним из условий стал правдивый рассказ, как все было на самом деле, — цитирует провластное новостное агентство „Белта“ историю белоруса Филипа Давыдова. — Я так и написал, что активно принимал участие в протестах, что ударил по милицейской машине“.
„Президент говорил: на коленях ползите. Сегодня мой пример — даже на коленях ползти не надо. Я обратился в комиссию и гуляю по городу“, — добавил он.
Нельзя не вернуться
Комиссия по возвращению – не первая инициатива, побуждающая белорусов, покинувших страну после 2020 года, вернуться обратно.
В конце 2021 года силовики создали программу „Дорога домой“, которая якобы позволяла „тем, кто уехал, вернуться без последствий“.
Издание „Медиазона“ писало со ссылкой на анонимные источники, что сотрудники органов предлагали вернуться домой администраторам некоторых протестных чатов, обещая, что те „просто посидят на домашней химии“ - (без направления в исправительное учреждение - примечание Би-би-си). Так поступила белоруска Татьяна Курилина, которую теперь, по данным „Вясны“, судят по 12 статьям уголовного кодекса.
Программа прекратила существование в конце 2022 года.
Для тех, кто не хочет возвращаться в Беларусь по собственному желанию, власти придумали, как заставить их это сделать.
В сентябре прошлого года вступил в силу указ Александра Лукашенко, согласно которому граждане Беларуси больше не смогут получать новые загранпаспорта в диппредставительствах за границей.
Вскоре после принятия этого указа белорусские СМИ начали сообщать о задержаниях белорусов, вернувшихся домой, чтобы поменять паспорт.
Кроме того, в январе этого года ЦИК сообщил, что голосовать на выборах в белорусский парламент, которые пройдут 25 февраля, будет возможно только из Беларуси – участки за границей открываться не будут.
Президентские выборы пройдут в 2025 году – наблюдатели опасаются, что аналогичные ограничения будут действовать и в этом случае.
Что еще известно из доклада?
По данным правозащитного центра „Вясна“, в прошлом году аресты коснулись не только возвращавшихся домой граждан Беларуси, но и украинцев, латышей и россиян.
Чаще всего людей задерживали по возвращению из Литвы, „но проверки и задержания проводят на всех работающих пропускных пунктах, в том числе и на границе с Россией“.
Помимо задержаний, на границе часто происходили допросы тех, „кто включен в базу силовиков „БЕСпорядки“ — туда вносятся данные всех задержанных после начала протестов в 2020 году, сообщила „Вясна“.
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