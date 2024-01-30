Покаяться и стать на колени. Как власти зовут белорусов из-за границы и преследуют их

Куликов рассказывает, как уехал в Польшу, чтобы вступить в воющий на стороне Украины белорусский „полк Калиновского“ и пройти боевую подготовку под Киевом.

Это – 53-летний Александр Куликов. Он дает интервью презентабельному корреспонденту провластного телеканала, сидя на нарах в собственной камере.

Сутулый мужчина в черном худи сидит в узкой комнате. Ее стены окрашены в синий цвет, единственное крошечное окно закрыто решеткой. Уставшее лицо мужчины покрывает щетина.

Обещали не трогать и задержали прямо на границе

Изначально комиссия должна была прекратить работу в конце декабря 2023 года, однако недавно генпрокурор сообщил, что Александр Лукашенко поддержал ее продление еще на год.

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что только в 2023 году в комиссию поступило 150 заявок.

В ответ на „чистосердечное признание“ члены комиссии обещают заявителю смягчить наказание, а то и вовсе прекратить уголовное или административное преследование.

Вскоре после этого в стране появилась специальная „комиссия по возвращению“, рассматривающая обращения белорусов, якобы совершивших правонарушения с января 2020 года и покинувших страну.

„Хочу им сказать: „Дальше будет хуже. Поэтому ползком на коленях, домой“!“ — добавил Лукашенко.

Выступая со своим традиционным обращением к народу и парламенту в 2022 году, Александр Лукашенко призвал „беглых“ (так он называет оппозиционеров) „покаяться и стать на колени“.

„Силовики высаживают белорусов из рейсовых автобусов, встречают их на автобусных или железнодорожных вокзалах или приходят за ними уже домой после возвращения“, — пишет „Вясна“.

Негативное высказывание об Александре Лукашенко в интернете может обернуться несколькими годами колонии.

По данным правозащитников, причиной для преследования может стать любая информация, связанная с президентскими выборами 2020 года: от фотографий с протестов, до комментариев в соцсетях и снимков БЧБ-флагов.

Учитывая, что о многих политических делах становится известно постфактум, эта цифра, вероятно, занижена.

Только в прошлом году силовики арестовали более 200 человек, пытавшихся вернуться в Беларусь , говорится в отчете правозащитного центра „Вясна“.

После событий 2020 года Александр Куликов покинул Беларусь, опасаясь политического преследования, однако вернулся после того, как в „комиссии по возвращению“ ему пообещали избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

По информации правозащитного центра „Вясна“, Куликов не успел даже доехать до дома – вопреки обещаниям властей, его задержали прямо на польско-белорусской границе.

Вскоре Куликова приговорили к трем годам колонии за оскорбление Александра Лукашенко, но на этом его преследование не закончилось.

В Могилевском областном суде прошел закрытый процесс еще по трем статьям уголовного кодекса в отношении Куликова, включая „создание экстремистского формирования“ и „участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании“.

В общей сложности Александр Куликов был приговорен к 4,5 годам колонии.

В декабре прошлого года правозащитники писали еще об одном громком деле, связанном с осуждением гражданина Беларуси, вернувшегося домой.

Речь идет об активистке Александре Каско.

Как у Куликов, Каско вернулась из Польши – это произошло в феврале 2023 года. Правоохранители ее задержали почти сразу и дали 10 суток за „распространение экстремистских материалов“, пиcали правозащитники.

На свободу Александра так и не вышла — на нее завели уголовное дело сразу по восьми статьям, включая „содействие экстремистской деятельности“ и „клевету на Лукашенко“.

По этим делам суд приговорил Краско, внесенную КГБ Беларуси в „террористический список“, к 10 годам колонии.

В середине января 2024 года суд в Минске приговорил вернувшуюся из Швеции активистку Галину Краснянскую к пяти годам колонии. Правозащитники писали, что власти преследовали ее за пожертвования белорусским добровольцам, воюющим в Украине.

В прошлом году суд в Бресте признал еще одного вернувшегося на родину белоруса Игоря Немировича виновным в клевете на Александра Лукашенко за фото в сторис в инстаграме. Его приговорили к году колонии.