Футболист сборной Эстонии пополнил ряды одного из клубов Кувейта

Во второй половине 2023 года Ващук выступал за сербский клуб „Вождовац“, в составе которого сыграл в 15 матчах. Однако во время зимнего перерыва в лиге пути клуба и игрока разошлись.

Футболист сборной Эстонии нашел новый клуб, подписав однолетний контракт с „Аль-Шабабом“, выступающим в премьер-лиге Кувейта. Клуб, вышедший в премьер-лигу в прошлом году, занимает после 14 туров восьмое место.

„Это очень развитая страна. Я еще не до конца понял культуру, но видно, что она кардинально отличается от нашей. В новом клубе все хорошо и на высоком уровне - инфраструктура хорошая, стадион большой“, – прокомментировал Ващук свой переход для Soccernet.

„Я также получил несколько предложений из Европы, но они оказались не совсем такими, какими я ожидал. В Кувейте мне предложили те условия, которые я и хотел“, — добавил он.

Ващук может дебютировать за свой новый клуб 11 февраля, когда они сразятся на чужом поле с „Аль-Сальмией“, пятой командой в турнирной таблице.

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