ОТ РЕДАКЦИИ | Как Юри Ратас центристов перетанцевал

Выход Юри Ратаса из Центристской партии и присоединение к партии Isamaa не стал сюрпризом ни для бывших его однопартийцев, ни для большинства, интересующегося внутриполитическими делами страны. Глядя на то, как его сторонники покидают ряды центристов и какой критике подвергают центристы самого Ратаса (а он критикует их в ответ), многие эксперты предсказывали, что этот политический роман закончится, как в старой советской песне: „от станции „Любовь“ до станции „Разлука“ у нас с тобой билет“. Так и случилось: Кылварт и Ратас не нашли взаимопонимания и доехали до конечной без остановок.

Теперь Юри Ратас получил новый партийный билет, примкнув к Isamaa. Для Ратаса такой шаг, видимо, был наилучшим решением в данной ситуации, и вполне вероятно, что новая партия готова предложить ему хорошее место в списке кандидатов на выборах в Европарламент. В то же время в эстонской политике довольно редки случаи, когда бывший председатель внезапно меняет партию, не смущаясь того, какой сильный идеологический крен он совершает: обычно бывший председатель остается просто рядовым членом и, когда подходит время, уходит на пенсию. Из подобных политических курьезов последних лет вспоминается случай, когда лидер „зеленых“ Зюлейха Измайлова прямо с поста председателя отправилась в партию Eesti 200.

На протяжении истории своего существования центристы и отечественники всегда были антагонистами и противопоставляли себя друг другу. В 1990е и в ранние „нулевые“ политическое противостояние между Эдгаром Сависааром и Мартом Лааром было главным в эстонской политике. А сейчас преемник и любимчик Сависаара вдруг приземлился в гнездо партии Isamaa, почетными председателями которой являются Март Лаар и Тунне Келам. Что бы сказала на это „носорог“ Сависаар?