ОТ РЕДАКЦИИ | Как Юри Ратас центристов перетанцевал(7)
Что станет с Центристской партией после ухода Юри Ратаса, сильно зависит от решений и дальнейшей стратегии нынешнего руководства, и Михаила Кылварта - в частности. Многие предсказывают скорый конец центристам как политической силе, несмотря на то, что члены партии стараются держать лицо и убеждать общественность, что „слухи о смерти центристов сильно преувеличены“.
Выход Юри Ратаса из Центристской партии и присоединение к партии Isamaa не стал сюрпризом ни для бывших его однопартийцев, ни для большинства, интересующегося внутриполитическими делами страны. Глядя на то, как его сторонники покидают ряды центристов и какой критике подвергают центристы самого Ратаса (а он критикует их в ответ), многие эксперты предсказывали, что этот политический роман закончится, как в старой советской песне: „от станции „Любовь“ до станции „Разлука“ у нас с тобой билет“. Так и случилось: Кылварт и Ратас не нашли взаимопонимания и доехали до конечной без остановок.
Теперь Юри Ратас получил новый партийный билет, примкнув к Isamaa. Для Ратаса такой шаг, видимо, был наилучшим решением в данной ситуации, и вполне вероятно, что новая партия готова предложить ему хорошее место в списке кандидатов на выборах в Европарламент. В то же время в эстонской политике довольно редки случаи, когда бывший председатель внезапно меняет партию, не смущаясь того, какой сильный идеологический крен он совершает: обычно бывший председатель остается просто рядовым членом и, когда подходит время, уходит на пенсию. Из подобных политических курьезов последних лет вспоминается случай, когда лидер „зеленых“ Зюлейха Измайлова прямо с поста председателя отправилась в партию Eesti 200.
На протяжении истории своего существования центристы и отечественники всегда были антагонистами и противопоставляли себя друг другу. В 1990е и в ранние „нулевые“ политическое противостояние между Эдгаром Сависааром и Мартом Лааром было главным в эстонской политике. А сейчас преемник и любимчик Сависаара вдруг приземлился в гнездо партии Isamaa, почетными председателями которой являются Март Лаар и Тунне Келам. Что бы сказала на это „носорог“ Сависаар?
Выиграла или проиграла Центристская партия от ухода Ратаса? Скорее всего, это уже мало что изменит. Теоретически партийный раскол может завершиться, поскольку уже все более-менее заметные эстонские политики покинули ряды центристов, а вместе с ними, как показывают опросы, ушли и эстонские избиратели. Но для тех, кто еще остался на маленьком центристском плоту, это тоже не катастрофа, нужно взять весло и грести дальше, а именно выработать новую стратегию и сконцентрироваться на своих лояльных избирателях.
Происходящее внутри Центристской партии ясно показало, что в кризисной ситуации Михаил Кылварт растерялся и не сумел проявить свои лидерские качества, не сплотил партию и позволил отвалиться „эстонскому крылу“. Лететь с одним крылом можно, но сложно. Таким образом, разложение партии может продолжиться. Но возможен и другой сценарий, при котором руководство партии сумеет сделать правильные выводы.
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