Лучшая диск-гольфистка Эстонии подписала договор с Porsche: мы хотим, чтобы Эстонию заметили на мировой арене!

По мнению Юсси Пярнпуу, представителя Porsche Эстония и члена правления Auto 100, можно провести хорошие параллели между Porsche и диск-гольфом. Ключевые слова: точность, ускорение, предельная концентрация и сосредоточенность. „Наши спортивные автомобили известны своей точностью и мощностью. И точно так же, как в диск-гольфе, где малейшее неосторожное движение может помешать отличному драйву, потеря концентрации водителя также может свести на нет результаты пройдённого круга“, — объяснил Пярнпуу причины целесообразности сотрудничества.

Диск-гольф стремительно набирает популярность как в Эстонии, так и за рубежом, и все больше людей приобщаются к этому виду спорта на любительском уровне. „Однако, чтобы быть и оставаться на вершине мира, требуется много усилий, тренировок и сумасшедшей логистики между разными странами и площадками для диск-гольфа, поэтому мы рады, что можем внести свой вклад в поддержку Кристин на местном уровне и тем самым сделать так, чтобы Эстонию заметили на мировой спортивной арене“, — сказал Пярнпуу.

Во время своего пребывания в Эстонии Кристин Таттар будет пользоваться автомобилем Porsche Macan с надписью Porsche x Drive x Kristin Tattar, символизирующей общность трех брендов: Porsche, проката Porsche Drive и диск-гольфа.

„Очевидно, что спорт близок моему сердцу и, как и Porsche, является частью моей ДНК, поэтому я давно увлекаюсь этой маркой автомобилей“, — сказала Таттар. „Уличные автомобили Porsche всегда тестируются на гоночной трассе в экстремальных условиях, чтобы обеспечить точность, спортивность и безопасность в повседневном вождении. То же самое касается и меня - упорная работа на тренировках, чтобы быть точной и хорошо выступать на соревнованиях. Porsche - это марка для тех, кто следует за своей мечтой. Эта идея очень созвучна мне: создавать что-то новое и идти своим путем - я в мире диск-гольфа и Porsche в мире автоспорта“, — сказала Таттар.