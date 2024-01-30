МНЕНИЕ | Подземелья драконов: как палестинский ХАМАС сделал тоннели главным инструментом войны
Первые тоннели в Газе появились еще во времена Александра Македонского. Великий полководец в 332 году до нашей эры с помощью подкопов разрушил стены, окружавшие город, захватил его, а местных жителей убил или продал в рабство. ХАМАС в той же Газе выстроил целую подземную империю, от устойчивости которой зависит не только исход нынешней войны, но и само выживание группировки как боевого и даже политического актора, пишет Юрий Мацарский для издания ВотТак.
Подземные ходы и убежища играли важную военную роль еще в древности. За много столетий до рождения Христа персы, греки и римляне использовали подкопы для обрушения крепостных стен, прятали в подземных схронах оружие и припасы, использовали тайно прорытые ходы для проникновения в тыл противника. Уже в XX веке вьетнамские партизаны умудрялись прятать под землей от противников-американцев целые военные части, а в XXI-м защитники украинского Мариуполя сражались с российскими оккупантами в огромных подвальных лабиринтах „Азовстали“.
Но правящая в секторе Газа группировка ХАМАС подняла использование подобных конструкций на уровень прежде недостижимый. Для ХАМАС туннели и бункеры — не просто один из инструментов ведения войны, а ее основа. Вся военная и политическая доктрина группировки выстроена вокруг сложной системы подземных ходов и укрытий, буквально опутывающих весь регион.
То, что ХАМАС был занят строительством тоннелей еще задолго до того, как из региона в 2005 году были выведены все израильские войска и эвакуированы все еврейские поселенцы, ни для кого не было секретом. Первый эпизод использования подземных ходов относится к 2001 году, после чего туннельная война становится едва ли не фирменным стилем ХАМАС. Придя к власти в Газе в 2007 году после короткой, но кровавой гражданской войны, группировка едва ли не первым делом занялась модернизацией старых подземелий и строительством новых. До начала нынешней войны в Газе считалось, что в регионе прорыто около 500 километров тоннелей. Но сейчас понятно, что эта сеть сооружений, известная как „метро ХАМАС“, как минимум в полтора раза протяженнее.
Израиль пытался помешать строительству тоннелей, справедливо полагая, что организация, объявившая своей целью уничтожение еврейского государства, роет ходы под землей не забавы ради, а с военными целями. Главным инструментом сдерживания ХАМАС должна была стать блокада, в которой сектор Газа пребывал с того самого 2007 года. Израильтяне ограничивали поставки в регион строительных материалов и других товаров, необходимых для оборудования тоннелей и бункеров. В Газу разрешалось поставлять ровно столько бетона, кирпичей и арматуры, сколько, по расчетам израильтян, необходимо было для ремонта и строительства гражданской инфраструктуры.
Но ХАМАС нашел выход — в секторе появились целые кварталы многоэтажных домов, внутри которых не было ни перекрытий, ни даже лестниц. „Сэкономленные“ таким образом стройматериалы шли на обустройство „метро ХАМАС“. Кроме того, снабжение шло и через контрабандистские схемы. В первую очередь, через те же тоннели, прорытые из Газы в Израиль и на соседний египетский Синай. Всего на „метро“ было потрачено порядка миллиарда долларов, а для его строительства использовано 6 тыс. тонн цемента и около 2 тыс. тонн металлоконструкций.
Конечно, северокорейская сеть подземных сооружений, которая включает в себя до 5 тыс. тоннелей и даже спрятанные под поверхностью земли авиабазы, выглядит более впечатляющей. Но если честно, это, скорее, очень дорогая игрушка диктаторской династии, чем реальный боевой комплекс. „Метро ХАМАС“ — совсем другая история. Этот комплекс строился не для возможной, а для неизбежной войны, которую боевики начали тогда, когда полностью подготовили свои тоннели к затяжной схватке с заведомо более сильным противником.
Через эти тоннели идет снабжение боевиков всем необходимым — оружием, боеприпасами, пищей и водой. Через них же эвакуируют раненых и перебрасывают подкрепления. Под землей у ХАМАС расположены казармы, госпитали, столовые, склады вооружений и даже производственные цеха, в которых собирают ракеты и фугасы. С помощью тоннелей у боевиков есть возможность незаметно перебираться во фланг и даже в тыл противника и атаковать оттуда. То есть именно тоннели лежат в основе всей военной тактики и даже стратегии группировки. Тоннели позволяют ХАМАС организованно отходить с одних боевых позиций на другие, сдавая территории, но не теряя массово людей и сохраняя возможность продолжать бои. Скорее всего, в этом и состоит стратегическая задумка: вынудить израильскую армию биться буквально за каждый дом, переоборудованный в настоящую огневую точку, и эвакуировать своих боевиков на новые позиции тогда, когда потеря этой точки становится неизбежной.
Для израильтян война осложняется тем, что вся эта военная подземная инфраструктура ХАМАС не просто построена рядом с обычной гражданской инфраструктурой, а буквально вплетена в нее. Входы в тоннели, которых только на уже занятых израильтянами территориях, уже обнаружено около 6 тыс., расположены в жилых домах, больницах, магазинах и мечетях. Под городской застройкой находятся схроны и подземные бункеры боевиков. Тоннели прорыты под городскими кварталами. И добраться до них, не разрушив дома, просто невозможно. А где разрушенные дома — там и человеческие жертвы.
И в руководстве боевиков это отлично понимают. Им не впервой использовать мирных жителей Газы в качестве живого щита, так что встраивание террористической инфраструктуры в гражданскую можно считать логичным развитием этой практики. ХАМАС подставил мирное население сектора Газа под бомбы и снаряды и цинично использует жертвы среди него для пропаганды. Разрушенные дома и погибшие люди дают возможность группировке обвинять Израиль в войне против гражданского населения и оказывать на него международное давление с требованием прекратить боевые действия. В этом и есть упомянутая выше политическая роль „метро ХАМАС“, умышленно вплетенного в городскую инфраструктуру.
Израильтяне затапливают тоннели морской водой, взрывают целые кварталы домов, под которыми эти тоннели пролегают, но подземная система сооружений ХАМАС продолжает действовать и действует эффективно. По оценкам американских экспертов, благодаря „метро“ боевики могут продолжать полноценную войну против израильской армии в течение как минимум нескольких ближайших месяцев. И это довольно осторожные оценки — вероятно, группировка окажется еще более живуча.
Так, за без малого четыре месяца войны израильтяне смогли уничтожить около трети от довоенной численности боевиков, которая оценивалась в 30 тысяч человек. Можно смело предположить, что место по крайней мере части погибших заняли новобранцы, ведь ХАМАС не просто сохранил популярность после начала войны, а даже заметно нарастил ее. То есть ждать окончания войны в обозримом будущем не стоит. Тем более что Израиль ставит сейчас перед собой в Газе цели, которые не ставил никогда прежде: еврейское государство взяло курс на полное уничтожение боевиков. Настолько высоко задирая планку, Израиль сам делает для себя победу в этой войне довольно-таки труднодостижимой.
ХАМАС же для победы достаточно просто пережить эту войну, остаться после нее хотя бы с горсткой бойцов и функционеров. Вокруг них быстро сформируется обновленная организация. Боевики всерьез полагают, что сохранить эту горстку им и поможет их сеть тоннелей и подземных бункеров. По крайней мере, в руководстве организации не считают развязанную 7 октября войну ошибкой, наоборот — важным этапом борьбы, которая в их мечтах должна завершиться уничтожением еврейского государства.
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