Шпионский скандал: Европарламент также начал расследование в отношении Жданок

Председательница Европарламента Роберта Метсола „очень серьезно относится“ к обвинениям в отношении депутата от Латвии Татьяны Жданок, в связи с чем она передает это дело в Консультативный комитет по кодексу поведения. Об этом в ответ на запрос DW сообщил официальный представитель спикера Европарламента Юрий Ласс в понедельник, 29 января. „Это означает, что в Европейском парламенте начато расследование“, - пояснил он. Метсола также вынесет этот вопрос на обсуждение на конференции председателей 31 января.

Конференция председателей - это политический орган Европарламента, отвечающий за отношения с другими институтами ЕС и национальными парламентами. В состав конференции председателей входят спикер Европарламента и председатели политических групп.

Пресс-служба ЕП: Обвинения уже звучали в Латвии

На запрос в пресс-службу Европарламента DW получила ответ о том, что она предпочитает не комментировать обвинения в адрес депутата. Тем не менее там указали, что об этих обвинениях уже некоторое время назад сообщалось в стране, которую представляет Жданок, то есть в Латвии. „Мы подчеркиваем, что все члены Европарламента подчиняются одним и тем же правилам (Закон о выборах 1976 года, Устав Европарламента и внутренние правила Европарламента), касающимся независимости мандата и этики, - добавили в пресс-службе. - Как и все члены Европарламента, депутат несет ответственность перед избирателями“.

Нарушение кодекса поведения может привести к наложению санкций со стороны председателя Европарламента, о чем объявляется на пленарном заседании. При этом решение о снятии евродепутата с должности принимается компетентными органами в его стране.

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