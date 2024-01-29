Премьер-министр Грузии Гарибашвили объявил о своей отставке

Парламент должен утвердить новый кабмин в течение двух недель

Издание отмечает, что кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности и после отставки премьера вплоть до назначения нового. В течение двух недель парламент должен утвердить новое правительство, предложенное кандидатом в премьер-министры, выдвинутым правящей партией „Грузинская мечта“.

По данным грузинских СМИ, после своей отставки с должности премьера Ираклий Гарибашвили станет председателем „Грузинской мечты“, а ее нынешний председатель Ираклий Кобахидзе должен возглавить кабмин.

В октябре 2024 года в Грузии должны состояться парламентские выборы.

Ираклий Гарибашвили находился на посту премьер-министра Грузии с февраля 2021 года. До этого он уже возглавлял правительство в 2013-2015 годах.

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