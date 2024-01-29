Венгрия блокирует помощь Украине. Какие козыри есть у ЕС против Орбана, главного европейского друга Путина?

Венгрия не дает утвердить многолетний бюджет ЕС, в котором заложены 50 млрд евро финансовой помощи Украине. Без этих денег шансы Киева успешно противостоять агрессии Кремля резко снизятся, особенно с учетом того, что главный источник военной помощи — американский — пока иссяк из-за внутриполитических дрязг в США.

Если убедить Орбана не получится, Венгрию ждут санкции Евросоюза, пишет западная пресса. Некоторые из предложенных наказаний беспрецедентны для крупнейшего политического и экономического блока с населением более 450 млн человек.

Ведущая деловая газета FT написала, что в Брюсселе появился некий план авторства одного из чиновников Совета Европейского союза, в котором предлагается полностью перекрыть доступ Венгрии к десяткам миллиардов евро общеевропейских программ. В этом случае Венгрию ждет экономический шок, говорится в документе.

План уже поддержали несколько стран-членов ЕС, пишет FT и называет такие санкции „значительной эскалацией в борьбе ЕС с самым пророссийским членом Евросоюза“.

В то же время официальный представитель ЕС сказал газете, что утекший „план“ — это техническая записка справочного характера, которая не отражает ход переговоров.

Как надавить на Орбана

Венгрия заблокировала помощь Украине в декабре, но не стала тогда препятствовать началу переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Орбан был против, однако вышел из зала при голосовании, что позволило утвердить во многом символическое решение.

Перед этим Еврокомиссия разблокировала 10 млрд из 30 млрд евро замороженных фондов для Венгрии, чем вызвала бурю возмущения в Европарламенте.

Глава Еврокомиссии (фактически, правительства ЕС) Урсула фон дер Ляйен объяснила тогда, что 10 млрд были разблокированы, потому что Венгрия утвердила юридическую реформу, которая позволила снять часть обвинений в покушении на верховенство права. Остальные 20 млрд евро пока ждут прогресса в деле защиты прав меньшинств, мигрантов и академических свобод.