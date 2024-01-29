Правда ли, что в словацком языке появилось слово „укражоб“ для обозначения наглых попрошаек?

ситуация, когда кто-то ведёт себя беспечно и неблагодарно, является изгоем и живёт за счёт других.

человек, который грубо и нагло о чём-то просит, требует денег, товаров или оказания каких-либо услуг;

Для начала рассмотрим вирусный скриншот. Согласно информации на нём, у слова „укражоб“ в словацком языке есть два значения:

Кроме того, вместе с неологизмом якобы появились образованные от него прилагательное ukražobový („укражобовый“) и глагол ukražobiť („укражобить“).

Согласно логотипу в левом верхнем углу изображения, скриншот был сделан на сайте словацкой компании Forma. На этом ресурсе есть вкладка Slex, страница именно этого раздела запечатлена на вирусной картинке. Его описание гласит: „Онлайн-словарь словацкого языка является образцом продукта Slex99 — электронного словаря словацкого языка. Он основан на „Кратком словаре словацкого языка“, выпущенном издательством „Веда“ и Институтом лингвистики имени Людовита Штура при Словацкой академии наук в 1987 году“.

„Проверено“ не смогло найти на этом сайте ни сам неологизм ukražob, ни его производные формы (ukražobový и ukražobiť). Во всех трёх случаях в результатах выдачи сообщалось, что соответствующие статьи в словаре отсутствуют. И это притом, что, если сервис не находит искомое слово, он должен отображать список похожих вариантов, но и они предложены не были.

Слово ukražob также не получилось найти на портале Института лингвистики им. Штура, где собраны словари и базы данных, позволяющие находить словацкие слова, их части и выражения. В выдаче Google по запросам искомого слова и двух его форм, помимо постов в соцсетях, не удалось обнаружить примеров употребления в текстах на словацком языке. Зато „Проверено“ нашло материалы фактчекеров проекта „Ґвара медіа“, украинского Центра противодействия дезинформации и рядовых интернет-пользователей, где сообщения о появлении слова „укражоб“ называют фейками.

Поддельность скриншота также подтверждает и допущенная его авторами ошибка. На этом изображении на конце слова ukražobiť стоит буква t с апострофом (t’) вместо символа с диакритическим знаком (ť). При попытке поиска слова в том виде, как оно написано на скриншоте, сайт выдаёт ошибку.

Основатель и глава компании Forma Зденко Толт в ответ на просьбу „Проверено“ о комментарии заявил, что картинка поддельная: „В нашем словаре нет и никогда не было такого слова“.

Таким образом, в словацком языке не появлялось новое слово ukražob. Единственным доказательством существования этого неологизма, якобы возникшего из-за недовольства словаков украинскими беженцами, оказался сфабрикованный скриншот несуществующей веб-страницы.

Среди посвящённых этой истории постов, которые отследило „Проверено“, самый ранний появился 18 января в 23:03 по московскому времени в Telegram-канале „Байбайден“, при этом на скриншоте стояла его фирменная вотермарка. Однако утром следующего дня канал „Кот Костян“ опубликовал то же изображение уже без вотермарки. Оба этих канала неоднократно становились героями наших разборов.

Итог: Фейк